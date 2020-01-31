с чего всё началось

В Кремле отреагировали на закупку Белоруссией нефти из Норвегии. Оценку ситуации дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Технологии Бизнес призвал отложить предустановку российского софта до 2021 года Закон об обязательной предустановке российского ПО вступает в силу 1 июля 2020 г. Согласно проекту постановления правительства, первыми предустанавливать отечественный софт должны будут производители смартфонов.

Общество Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.

Фигурное катание Алина Загитова кинула организаторов ледового шоу Хэдлайнером и специальным гостем шоу выбрали звезду фигурного катания и олимпийскую чемпионку, 17-летнюю Алину Загитову, которая представила финальный номер программы.

Гаджеты Смартфоны Blackberry снимут с продажи Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.

Шоу-бизнес Бабушка Децла до сих пор не знает о смерти внука Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком, — поделилась Толмацкая и добавила — чтобы не сойти с ума, некоторые пьют, сидят на антидепрессантах.

Общество Поклонская предстала в «голливудском» облике Депутат Госдумы России Наталья Поклонская решила вспомнить о своем статусе крымской «няш-мяш».