Энергетика
Lenta.ruКремль оценил закупку Белоруссией нефти у Норвегии
В Кремле отреагировали на закупку Белоруссией нефти из Норвегии. Оценку ситуации дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил закупку нефти Белоруссией у Норвегии экономической целесообразностью.ТАСС31 января в 04:50
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Песков объяснил покупку Белоруссией норвежской нефти экономической выгодой
Коммерсантъ31 января в 05:43
Песков считает покупку Белоруссией нефти у Норвегии вопросом коммерческой выгоды
ТАСС31 января в 04:50
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