Энергетика

Lenta.ruLenta.ruКремль оценил закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В Кремле отреагировали на закупку Белоруссией нефти из Норвегии. Оценку ситуации дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
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Песков считает покупку Белоруссией нефти у Норвегии вопросом коммерческой выгоды

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил закупку нефти Белоруссией у Норвегии экономической целесообразностью.
ТАСС31 января в 04:50

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Delfi (Литва): нашла коса на камень? (Delfi.lt)

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RT на русском31 января в 04:54

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Московский Комсомолец31 января в 05:03

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РИА Новости31 января в 10:07

Песков считает покупку Белоруссией нефти у Норвегии вопросом коммерческой выгоды

ТАСС31 января в 04:50
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 15:00, Ашберн
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