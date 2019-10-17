В Кремле "с удовольствием" ознакомятся с "формулировкой приглашения" России на саммит G7 в Вашингтоне, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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После ознакомления с формулировкой предложение можно будет оценивать, отметил пресс-секретарь. Ранее представитель Белого дома Мик Малвэни сообщил, что Россия может принять участие в саммите G7 как отдельный участник.

Кремль оценил желание пригласить Россию на саммит G7 в США

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