Броские наряды, плюшевые игрушки и необычные головные уборы — большая пресс-конференция Владимира Путина немного напоминает карнавал. Пятнадцатая по счету, она уже побила рекорд — по числу аккредитованных журналистов. Правда, в этом году Кремль поставил условие, которое изменит планы многих из них.

с чего всё началось

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Происшествия Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, находящийся под следствием по подозрению в получении взяток, помещен под домашний арест сроком на один месяц, сообщили РИА Новости в краевом следственном управлении СК РФ.

Общество В Амурской области 31 декабря объявят выходным днем Власти Амурской области сделают 31 декабря выходным днем, сообщил на своей официальной странице в Instagram губернатор региона Василий Орлов.

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Общество Снимавшие фильм для Discovery американцы оштрафованы во Владивостоке Задержанные иностранцы пояснили, что приехали во Владивосток, чтобы снимать фильм для канала Discovery, и что их будущие съемки не имеют никакого политического контекста.