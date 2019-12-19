Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль ограничил размер плакатов на пресс-конференцию Путина

Журналистам установили ограничение на размер плакатов перед большой пресс-конференцией Владимира Путина.
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с чего всё началось

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

Броские наряды, плюшевые игрушки и необычные головные уборы — большая пресс-конференция Владимира Путина немного напоминает карнавал. Пятнадцатая по счету, она уже побила рекорд — по числу аккредитованных журналистов. Правда, в этом году Кремль поставил условие, которое изменит планы многих из них.
РИА Новостивчера в 16:00

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Журналистов попросили отказаться от больших банеров на пресс-конференции Путина

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Газета.Ru00:22

Кремль ограничил размер плакатов журналистов на пресс-конференции Путина

РБК00:40

На пресс-конференции Путина запретили большие плакаты

Коммерсантъ01:20

На пресс-конференцию Путина попросили не приносить большие плакаты

REGNUMвчера в 17:48

На пресс-конференции с президентом запретили кричать плакатами

Красная веснавчера в 17:10

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

РИА Новостивчера в 16:00
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Политика

Конгресс проголосовал за импичмент Трампа

Все республиканцы были «против», три демократа воздержались, но голосов остальных хватило, чтобы признать вину Трампа в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса.
BFM.ru 01:52
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Агрегаторы такси предупредили о риске ухода водителей в «серую» зону из-за законопроекта Турчака

Сервисы заказа такси "Везет", Gett, "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" концептуально поддерживают совершенствование законодательства в сфере услуг такси, но считают, что некоторые положения законопроекта, внесенного группой сенаторов и депутатов Госдумы во главе с зампредседателя Совета Федерации, секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, могут привести к уходу таксистов в "серую" зону.
Интерфакс 01:26
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При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

РИА Новости вчера в 22:42
Общество

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК вчера в 16:00
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Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»

Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 15:10
Политика

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
РИА Новости вчера в 19:46
Происшествия

В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками

РИА Новости 01:27
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Суд выставил квартиру Киркорова в Латвии на торги из-за долгов

ТАСС 01:35
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Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

РБК вчера в 23:54
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Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»

Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.
REGNUM 01:19
Здоровье

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Политика

Контактная группа не смогла согласовать обмен пленными в Донбассе

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Российская газета 01:07
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Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках

Роскачество проверило искусственные елки семи брендов по цене от трех до 11 тысяч рублей как отечественных, так и импортных производителей.
Российская газета 00:00
Происшествия

Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест

Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, находящийся под следствием по подозрению в получении взяток, помещен под домашний арест сроком на один месяц, сообщили РИА Новости в краевом следственном управлении СК РФ.
РИА Новости 00:39
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В Амурской области 31 декабря объявят выходным днем

Власти Амурской области сделают 31 декабря выходным днем, сообщил на своей официальной странице в Instagram губернатор региона Василий Орлов.
ТАСС вчера в 20:58
Общество

Производители шампанского предупредили о резком спаде производства

Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.
Коммерсантъ вчера в 18:39
Происшествия

В Петербурге ветер повалил деревья, стенды и строительные леса

Сильный ветер повалил в Санкт-Петербурге 41 дерево, а также рекламные стенды и строительные леса, повредил 16 кровель, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 01:21
Армия и оружие

Израиль сообщил о перехвате ракеты из сектора Газа

Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 21:23
Общество

В Москве вновь побит температурный рекорд

RT на русском 01:16
Политика

Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Вести.Ru вчера в 19:25
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СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля

Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
РБК вчера в 22:34
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Узбекистан стал страной года по версии The Economist

Узбекистан стал страной года по версии британского журнала The Economist.
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Общество

Снимавшие фильм для Discovery американцы оштрафованы во Владивостоке

Задержанные иностранцы пояснили, что приехали во Владивосток, чтобы снимать фильм для канала Discovery, и что их будущие съемки не имеют никакого политического контекста.
Pravda.Ru 01:27
Армия и оружие

Рождение «стального кулака». Почему танк Т-34 до сих пор в строю

Именно с Т-34 до сих пор сравнивают свои проекты современные конструкторы бронетехники.
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Политика

В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине

В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
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Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу на Украине

На Украине с сегодняшнего дня вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2020 года.
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Экономика

Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году

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В ЧВК не обошлось без ГРУ

Как утверждают сами фигуранты — спецназовцы ГРУ.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Происшествия

Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 14:22
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