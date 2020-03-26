Коронавирус
Политическая ЭкспертизаКремль заявил, что в России нет эпидемии коронавируса
Представители Кремля заявили, что в России де-факто эпидемии коронавируса нет. В государстве сложилась ситуация, которая не вызывает беспокойства по сравнению с положением других стран.
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Общество
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей
Президент России Владимир Путин в ходе прямого обращения к гражданам РФ объявил следующую неделю нерабочей.
Экономика
«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц
Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
Экономика
Проценты по вкладам обложат подоходным налогом
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
Общество
Певца Льва Лещенко перевели в реанимацию в Коммунарке
Медики приняли решение перевести российского певца Льва Лещенко в реанимацию для перестраховки.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Футбол
Игроки «Барселоны» отказались от понижения зарплаты из-за коронавируса
Футболисты «Барселоны» отказались от предложенного руководством сокращения зарплаты на 70 процентов в условиях пандемии коронавируса, сообщает As.
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Общество
Вирусолог рассказал, сколько продлится эпидемия коронавируса
Американский вирусолог, специалист по коронавирусным инфекциям Чарльз Кэлишер рассказал в интервью РБК, что нынешняя эпидемия может продлиться годы.
Общество
Представитель ВОЗ призвала не паниковать из-за коронавируса
Прогнозов относительно сроков окончания эпидемии коронавируса никто не знает, заявила журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, призвав воздержаться от паники и внимательно отнестись к мерам предосторожности.
Экономика
Платежные сервисы попросили ЦБ разрешить открывать счета по видеосвязи
Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов предлагает ввести для минимизации распространения коронавирусной инфекции идентификацию новых клиентов банков и их агентов по видеосвязи.
Политика
Путин допустил победу над коронавирусом за три месяца
Президент России Владимир Путин назвал срок победы над коронавирусом.
Происшествия
Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27
Истребитель Су-27, принадлежащий Военно-космическим силам (ВКС) России, пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в районе Феодосии в Крыму.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло до 840
За сутки в России больных COVID-2019 стало больше на 182 человека. Такие данные приводит Telegram-канал оперштаба Москвы.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Баскетбол
Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон из-за коронавируса
Единая лига ВТБ по баскетболу досрочно завершила игровой сезон из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Политика
Итальянские СМИ раскритиковали помощь российских военных в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.
Здоровье
Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Общество
Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение
С 27 марта Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Происшествия
В московском аэропорту потеряли золотые слитки на 57 миллионов рублей
В московском аэропорту Шереметьево потеряли два золотых слитка стоимостью более 57 миллионов рублей.
Технологии
Блокчейн-проект TON предложили запустить без участия Telegram
Блокчейн Telegram Open Network может быть запущен без участия Telegram, заявили в сообществе TON Community Foundation, куда входят несколько десятков разработчиков и инвесторов.
Общество
Три новых случая заражения коронавирусом выявлено в Татарстане
В Татарстане выявлено три новых случая коронавируса.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Авто
Российский авторынок в апреле ждет масштабное падение
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Здоровье
Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии
В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Общество
Сенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке
Указано, что ранее сенатор обратилась в одну из больниц, откуда её перенаправили в Коммунарку. У Нарусовой взяли анализ на коронавирус.