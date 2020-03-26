Коронавирус

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаКремль заявил, что в России нет эпидемии коронавируса

Представители Кремля заявили, что в России де-факто эпидемии коронавируса нет. В государстве сложилась ситуация, которая не вызывает беспокойства по сравнению с положением других стран.
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Кремль счел неуместными рассуждения о введении режима ЧС

РБК05:49

В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса в России

RT на русском06:02

В Кремле заявили об отсутствии эпидемии коронавируса в РФ

Интерфакс05:55

Кремль надеется, что эпидемии коронавируса в России удастся избежать

ТАСС05:54

В Кремле не считают ситуацию с коронавирусом в России эпидемией

Коммерсантъ06:26

Кремль отреагировал на данные о введении режима ЧС в России

Lenta.ru05:58

В Кремле назвали рассуждения о введении режима ЧС в стране неуместными

РИА Новости06:01
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Общество

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей

Президент России Владимир Путин в ходе прямого обращения к гражданам РФ объявил следующую неделю нерабочей.
Москва меняется вчера в 09:29
Экономика

«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
ТИА вчера в 11:48
Экономика

Проценты по вкладам обложат подоходным налогом

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
ИА БанкИнформСервис вчера в 09:59
Общество

Певца Льва Лещенко перевели в реанимацию в Коммунарке

Медики приняли решение перевести российского певца Льва Лещенко в реанимацию для перестраховки.
iReactor вчера в 15:02
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 05:13
Футбол

Игроки «Барселоны» отказались от понижения зарплаты из-за коронавируса

Футболисты «Барселоны» отказались от предложенного руководством сокращения зарплаты на 70 процентов в условиях пандемии коронавируса, сообщает As.
Спорт-Экспресс 06:42
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

Вирусолог рассказал, сколько продлится эпидемия коронавируса

Американский вирусолог, специалист по коронавирусным инфекциям Чарльз Кэлишер рассказал в интервью РБК, что нынешняя эпидемия может продлиться годы.
РИА Новости 06:37
Общество

Представитель ВОЗ призвала не паниковать из-за коронавируса

Прогнозов относительно сроков окончания эпидемии коронавируса никто не знает, заявила журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, призвав воздержаться от паники и внимательно отнестись к мерам предосторожности.
РИА Новости 07:43
Экономика

Платежные сервисы попросили ЦБ разрешить открывать счета по видеосвязи

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов предлагает ввести для минимизации распространения коронавирусной инфекции идентификацию новых клиентов банков и их агентов по видеосвязи.
РБК 06:09
Политика

Путин допустил победу над коронавирусом за три месяца

Президент России Владимир Путин назвал срок победы над коронавирусом.
Lenta.ru 07:13
Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

Истребитель Су-27, принадлежащий Военно-космическим силам (ВКС) России, пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в районе Феодосии в Крыму.
Известия 00:35
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло до 840

За сутки в России больных COVID-2019 стало больше на 182 человека. Такие данные приводит Telegram-канал оперштаба Москвы.
Телеканал 360° 04:26
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Баскетбол

Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон из-за коронавируса

Единая лига ВТБ по баскетболу досрочно завершила игровой сезон из-за пандемии коронавирусной инфекции.
МК-Спорт 07:41
Политика

Итальянские СМИ раскритиковали помощь российских военных в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
ТАСС вчера в 12:57
Культура

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 вчера в 18:17
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.
РБК 07:18
Здоровье

Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Дербентские новости вчера в 10:22
Общество

Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение

С 27 марта Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Вести.Ru 01:47
Происшествия

В московском аэропорту потеряли золотые слитки на 57 миллионов рублей

В московском аэропорту Шереметьево потеряли два золотых слитка стоимостью более 57 миллионов рублей.
Lenta.ru 06:43
Технологии

Блокчейн-проект TON предложили запустить без участия Telegram

Блокчейн Telegram Open Network может быть запущен без участия Telegram, заявили в сообществе TON Community Foundation, куда входят несколько десятков разработчиков и инвесторов.
РБК 07:21
Общество

Три новых случая заражения коронавирусом выявлено в Татарстане

В Татарстане выявлено три новых случая коронавируса.
Kazanfirst.ru 04:14
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today 24 марта в 22:59
Авто

Российский авторынок в апреле ждет масштабное падение

110km.ru 24 марта в 17:24
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru 06:25
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 03:24
Общество

Сенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке

Указано, что ранее сенатор обратилась в одну из больниц, откуда её перенаправили в Коммунарку. У Нарусовой взяли анализ на коронавирус.
REGNUM 02:15
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