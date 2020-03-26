Представители Кремля заявили, что в России де-факто эпидемии коронавируса нет. В государстве сложилась ситуация, которая не вызывает беспокойства по сравнению с положением других стран.

Кремль заявил, что в России нет эпидемии коронавируса

Общество Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей Президент России Владимир Путин в ходе прямого обращения к гражданам РФ объявил следующую неделю нерабочей.

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Политика Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России «Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Общество Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение С 27 марта Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

Технологии Блокчейн-проект TON предложили запустить без участия Telegram Блокчейн Telegram Open Network может быть запущен без участия Telegram, заявили в сообществе TON Community Foundation, куда входят несколько десятков разработчиков и инвесторов.