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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Кремль опроверг информацию о создании Путиным комиссии по Навальному

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал изданию Foglio о разговоре с президентом Владимиром Путиным, подчеркнув, что российский лидер планирует создать комиссию по расследованию произошедшего с оппозиционером, ведь тщательное расследование, по его словам, является наилучшим способом предотвращения обострения отношений между Евросоюзом и Россией.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Я не исключаю, что, наверное, произошло какое-то недопонимание. Действительно, тема берлинского больного затрагивалась и, действительно, президент информировал своего итальянского коллегу о том, что проводятся уже достаточно значительное время доследственные действия.
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Эхо Москвы

Кремль не видит юридических оснований для возбуждения уголовного дела по ситуации с Алексеем Навальным

Эхо Москвы07:33
ТАСС

Песков опроверг, что Путин в разговоре с Конте обещал создать комиссию по Навальному

ТАСС05:56
Комсомольская правда

Кремль прокомментировал заявление Конте о планах России создать комиссию по Навальному

Комсомольская правда05:29
РБК

Песков допустил недопонимание после слов Конте о комиссии по Навальному

РБК05:37
URA.Ru

В Кремле опровергли сообщения о создании комиссии по Навальному

URA.Ru05:32
Коммерсантъ

Кремль не видит юридических оснований для возбуждения уголовного дела по Навальному

Коммерсантъ05:39
РИА Новости

В Кремле прокомментировали заявление Конте о комиссии по Навальному

РИА Новости05:18

Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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Режиссер «Ворониных» показал последний съемочный день с Клюевым

Александр Жигалкин, режиссер популярного шоу «Воронины», разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» видео, где демонстрируется последний день съемок с участием Бориса Клюева, игравшего одну из основных ролей в сериале.
Discover2405:30
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Пострадавших от действий лжемедиков разыскивают в Иркутской области

В Иркутской области разыскивают пострадавших от действий 50-летней жительницы Московской области Елены Дзык и ее сообщников, которых подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили 10 сентября 2020 года в пресс-службе в региональном управлении СК России.
Областная газета (г. Иркутск)22:42
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Путин заявил о начале восстановления экономики России с июня

Российкая экономика начала восстанавливаться после спада, вызванного пандемией коронавируса, с июня, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Ведомости07:12
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Кушиташвили получил условный срок за нападение на росгвардейца

Суд приговорил к 3 годам условно чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
РИА Новости07:23
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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