Кремль опроверг информацию о создании Путиным комиссии по Навальному
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Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал изданию Foglio о разговоре с президентом Владимиром Путиным, подчеркнув, что российский лидер планирует создать комиссию по расследованию произошедшего с оппозиционером, ведь тщательное расследование, по его словам, является наилучшим способом предотвращения обострения отношений между Евросоюзом и Россией.В источнике
Я не исключаю, что, наверное, произошло какое-то недопонимание. Действительно, тема берлинского больного затрагивалась и, действительно, президент информировал своего итальянского коллегу о том, что проводятся уже достаточно значительное время доследственные действия.
С чего всё началось
Премьер Италии сообщил, что Путин в разговоре с ним обещал создать комиссию по Навальному
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что президент России Владимир Путин в разговоре с ним сообщил о намерении создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с Алексеем Навального.
ТАСС03:22
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Кремль прокомментировал заявление Конте о планах России создать комиссию по Навальному
Комсомольская правда05:29