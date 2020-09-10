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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Кремль опроверг информацию о создании Путиным комиссии по Навальному

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал изданию Foglio о разговоре с президентом Владимиром Путиным, подчеркнув, что российский лидер планирует создать комиссию по расследованию произошедшего с оппозиционером, ведь тщательное расследование, по его словам, является наилучшим способом предотвращения обострения отношений между Евросоюзом и Россией.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Я не исключаю, что, наверное, произошло какое-то недопонимание. Действительно, тема берлинского больного затрагивалась и, действительно, президент информировал своего итальянского коллегу о том, что проводятся уже достаточно значительное время доследственные действия.
С чего всё началось
ТАСС

Премьер Италии сообщил, что Путин в разговоре с ним обещал создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что президент России Владимир Путин в разговоре с ним сообщил о намерении создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с Алексеем Навального.
ТАСС03:22
Подробнее о событии
Газета.Ru

Песков высказался об обещании Путина создать комиссию по Навальному

Газета.Ru05:31
URA.Ru

В Кремле опровергли сообщения о создании комиссии по Навальному

URA.Ru05:32
Коммерсантъ

Кремль не видит юридических оснований для возбуждения уголовного дела по Навальному

Коммерсантъ05:39
РБК

Песков допустил недопонимание после слов Конте о комиссии по Навальному

РБК05:37
ТАСС

Песков опроверг, что Путин в разговоре с Конте обещал создать комиссию по Навальному

ТАСС05:56
Комсомольская правда

Кремль прокомментировал заявление Конте о планах России создать комиссию по Навальному

Комсомольская правда05:29
РИА Новости

В Кремле прокомментировали заявление Конте о комиссии по Навальному

РИА Новости05:18

Кравцов и Родненков захотели вернуться в Белоруссию «ярко»

Представители Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков заявили, что не намерены просить на Украине политического убежища и собираются в течение двух-трёх недель вернуться на родину.
News.ru10:10
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.com09:35
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ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России

«Сегодня совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года», — говорится в заявлении ЕС.
RT на русском10:32
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Власти Москвы изменили условия карантина для больных ОРВИ

Все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на коронавирус, но в случае отрицательного результата ПЦР двухнедельного карантина и обязательной изоляции не будет, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости09:58
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Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новости08:46
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Постпред России выразил готовность изучить ситуацию с Навальным в ОЗХО

Ранее официальный представитель немецкого Минобороны Арне Коллатц-Йоханнсен заявил, что результаты исследования, согласно которым в биоматериалах Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок», переданы в ОЗХО.
РБК09:55
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Офис Зеленского назвал причину отказа от инспекции позиций в Донбассе

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что отказ от инспекции поселка Шумы в Донбассе связан с нежеланием представителей ДНР и ЛНР дать разрешение на аналогичные проверки на их территории, передает ТАСС.
Аргументы и Факты09:40

Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
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