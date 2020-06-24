Политика
РБКПесков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после парада на Красной площади побывал на приеме в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают «Ведомости».
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко присутствовал на приеме в Кремле в честь гостей парада Победы, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он опроверг сообщения об отъезде Лукашенко в аэропорт сразу после парада и возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.Ведомости09:33
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