Политика

Газета.RuГазета.RuКремль опроверг обсуждение с Трампом ситуации на энергорынке

В Кремле опровергли сообщения о якобы состоявшихся переговорах президента США Дональда Трампа с представителями России, близкими к главе РФ Владимиру Путину. Как писало издание Politico, беседа якобы велась о ситуации на энергорынке.
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Песков: Трамп не обсуждал в последнее время с Кремлем ситуацию на рынке нефти

Президент США Дональд Трамп не обсуждал в последнее время с Кремлем ситуацию, связанную с падением цен на нефть. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию в газете Politico.
ТАСС06:18

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Песков: Трамп не обсуждал в последнее время с Кремлем ситуацию на рынке нефти

ТАСС06:18

Кремль опроверг обсуждение с Трампом ситуации на энергорынке

Газета.Ru07:01

Песков опроверг обсуждение с Трампом ситуации на энергорынке

REGNUM05:51

РФ не обсуждала с Трампом ситуацию на энергорынке

Life.ru05:43

Песков: Путин и Трамп не обсуждали ситуацию на рынке нефти

News.ru05:49

Президент США не обсуждал с Кремлем ситуацию на нефтяном рынке

Телеканал 360°07:43

Песков: Трамп не звонил Путину по поводу падения цен на нефть

Росбалт06:51
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Происшествия

В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19

Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
RT на русском 14:10
Шоу-бизнес

Наталья Поклонская рассказала о своем разводе

В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека, свадьбу сыграли в Крыму, от которого Поклонская избиралась в Госдуму.
Новые Известия 15:10
Общество

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
ТАСС 12:48
Хоккей

НХЛ официально остановила сезон

Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru 13:53
Происшествия

Суд освободил одного из обвиняемых в подготовке убийства в Саратове

Саратовский областной суд в четверг освободил из-под стражи одного из двух подростков, обвиняемых в подготовке массового убийства в школе Саратова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Чернова.
РИА Новости 02:15
Энергетика

Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25

Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу «с огромной скидкой», сообщает Bloomberg.
РБК 09:17
Политика

Путин провел переговоры с премьером Болгарии

Российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым сотрудничество в энергетической сфере, сообщается на сайте Кремля.
Московский Комсомолец 13:25
Авто

Datsun on-DO получил новую комплектацию

Комплектация Comfort стала доступна для седана Datsun on-DO в рестайлинговой версии.
Движок 06:47
Происшествия

Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

Газета.Ru вчера в 12:31
Музыка

Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения

Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.
РИА Новости 02:08
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Армия и оружие

Оккупанты готовятся изолировать заражённые районы Донбасса: сводка

Из штаба "ООС" поступила информация, что в связи с принятием решения Кабмина Украины об общенациональном карантине из-за надвигающейся эпидемии коронавируса в н. п. Славянск сформирован временный межведомственный штаб по организации работы мобильных групп по оперативному реагированию в вопросах изоляции зараженных районов и пострадавших.
Rusvesna.su 08:36
Футбол

Мовсесьян назначен и. о. главы селекционного отдела ЦСКА

Исполняющим обязанности селекционного отдела московского ЦСКА назначен Андрей Мовсесьян.
Чемпионат 11:49
Экономика

Кудрин допустил в России рост бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.
РИА Новости 12:26
Происшествия

В Екатеринбурге проверят больницу, в которой умерла пациентка

Горздрав Екатеринбурга проверяет больницу, в которой женщина скончалась после жалоб на сильную боль в животе.
Российская газета 10 марта в 08:36
Здоровье

На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

Минздрав Украины сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в стране, случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой области.
РИА Новости 13:34
Общество

Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке

Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.
Известия 10:59
Политика

СМИ сообщили о проверке президента Бразилии на коронавирус

Ранее в окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом — инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.
Lenta.ru 14:08
Общество

«Слабое» место у коронавируса нашли китайские учёные

Что происходит 04:37
Общество

Из-за коронавируса Турция перенесет начало туристического сезона

В связи с угрозой распространения коронавируса марта на конец апреля-начало мая советует перенести начало туристического сезона в Турции правительство страны.
МонаВиста 09:53
Общество

Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Российская газета 06:23
Общество

Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью

Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.
Газета.Ru 12:01
Финансы

США обвалили главные биржи Европы

На фоне запрета въезда в США из 26 стран Европы главные европейские индексы обвалились более чем на десять процентов, откатившись до многолетних минимумов, свидетельствуют данные бирж.
Lenta.ru 13:57
Политика

На Украине совершено нападение на советника главы СНБО

REGNUM 06:10
Шоу-бизнес

Лолита собралась замуж в шестой раз

Ведь отношения Лолиты с новым возлюбленным настолько серьезны, что звезда вновь собирается замуж.
StarHit.ru 09:00
Происшествия

В Саратове серийного маньяка приговорили к пожизненному заключению

Газета.Ru 13:28
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО

Военное дело вчера в 11:24
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить

Канадские официальные лица планируют принять окончательное решение в ближайшие дни Ожидается, что официальные лица канадской провинции Квебек в ближайшие дни примут решение о том, разрешат ли они провести чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале в соответствии с графиком с 16 по 22 марта, или же из-за проблем, связанных со вспышкой коронавируса, соревнование будет отменено либо перенесено.
Inc-news.ru 10 марта в 12:31
Наука

Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12

Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.
Live24 вчера в 06:04
Наука

«Общественное мнение, или Власть цифр»

В результате аргумент Блумера начал работать против себя: ровно по тем причинам, по которым он отказывался считать цифры опросов «общественным мнением», теперь стало невозможно спорить, что общественное мнение превратилось именно в цифры опросов.
N+1 11:20
Как работают Яндекс.Новости?
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