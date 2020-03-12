Президент США Дональд Трамп не обсуждал в последнее время с Кремлем ситуацию, связанную с падением цен на нефть. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию в газете Politico.

с чего всё началось

В Кремле опровергли сообщения о якобы состоявшихся переговорах президента США Дональда Трампа с представителями России, близкими к главе РФ Владимиру Путину. Как писало издание Politico, беседа якобы велась о ситуации на энергорынке.

Кремль опроверг обсуждение с Трампом ситуации на энергорынке

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