Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruКремль опроверг подготовку обращения Путина к нации

Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 17 марта.
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Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации

Национальная служба новостей06:31

Кремль опроверг подготовку официального обращения Путина к нации

РБК06:24

Песков: Путин не готовит никакое обращение к нации о дате голосования по конституции

ТАСС05:48

Песков: Путин пока не готовит обращение к нации

RT на русском05:53

Путин не будет обращаться к нации перед голосованием по Конституции

Интерфакс05:53

Путин не планирует обращение к нации

Газета.Ru06:03

В Кремле опровергли сообщения, что Путин обратится к нации

РИА Новости05:47
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Происшествия

В Москве задержали сбившего вдову Юрия Любимова

Известия 05:45
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Политика

Белоруссия призвала Россию вместе бороться с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам телефонных переговоров премьер-министра российского правительства Михаила Мишустин с главами правительств Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана принято решение ограничить приезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса.
REGNUM 08:28
Общество

Собянин: Идентифицированы 95% граждан, вернувшихся в РФ из очагов инфекции

Идентифицированы 95 процентов граждан, вернувшихся в Россию из очагов распространения коронавирусной инфекции, сообщил президенту мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 08:37
Общество

Собянин рассказал Путину о ходе строительства больницы в Москве

РИА Новости 08:11
Общество

Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

Премьер Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий в России с 1 апреля на 6,1%, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации во вторник.
Интерфакс 08:25
Футбол

Слуцкий выложил видео побитого бойца, похожего на Дзюбу

Бомбардир.ру 15 марта в 07:18
Общество

Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
RT на русском 06:57
Авто

В России начались продажи спецверсии Lexus LX 570 Black Vision

В России с 16 марта начались продажи спецверсии внедорожника LX 570 Black Vision, который также будет доступен в автосалонах Беларуси и Армении.
Тарантас Ньюс вчера в 23:49
Футбол

Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год

УЕФА сообщила национальным ассоциациям по футболу, что чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 г. Об этом сообщает футбольный союз Норвегии, указывая, что такую информацию функционеры из УЕФА сообщили по видеоконференции представителям футбольных ассоциаций.
Ведомости 08:35
Общество

Институт Роберта Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
РИА Новости 06:42
Политика

Путин призвал не тратить напрасно деньги на продукты

Президент РФ Владимир Путин призывает людей на фоне ситуации с коронавирусом не тратить напрасно деньги на продукты, которые потом придется выбрасывать.
Российская газета 08:27
Финансы

Bloomberg спрогнозировал рост курса доллара до 97 рублей

По расчетам аналитиков агентства, доллар может подорожать еще почти на 30%.
Кавказ Пост 00:58
Здоровье

В Рязанской области ввели режим повышенной готовности

"Распоряжением губернатора Николая Любимова на территории региона с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:21
Финансы

ЦБ снизил курс доллара на 18 марта до 73 рублей

Банк России установил официальный курс доллара на 18 марта на уровне 73,89 рублей.
Известия 07:51
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Авто

Новый Audi S8 стал доступен для заказа в России

Компания Audi объявила о начале приема заказов на новый «заряженный» седан S8 на территории России.
Движок 05:02
Политика

Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции

Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
АМИТЕЛ вчера в 05:19
Здоровье

Почему люди скупают гречку во время коронавируса: называем 5 причин

Хранить гречку лучше в темном, сухом помещении при влажности, не превышающей 70 %, и температуре воздуха 25 °C. Если не уверены в герметичности заводской упаковки, пересыпьте крупу в плотно закрывающиеся банки для сыпучих продуктов.
Гастрономъ вчера в 07:55
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 вчера в 01:57
Политика

Путин заявил, что каждое второе преступление в России не раскрывается

Президент РФ Владимир Путин потребовал улучшить ситуацию с раскрываемостью преступлений - каждое второе преступление в стране остается нераскрытым.
Интерфакс 06:45
Общество

В Пензенской области подтвердился первый случай коронавируса

В Пензенской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 08:11
Общество

Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM вчера в 14:22
Общество

Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса

В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
РИАМО 05:47
Общество

Второй случай заболевания коронавирусом выявили в Нижнем Новгороде

Первая пациентка уже выздоровела В Нижегородской области подтвердили второй случай заболевания новым коноравирусом COVID-19.
Коммерсантъ Нижний Новгород 08:12
Здоровье

ВОЗ рекомендовала лекарство для самолечения от коронавируса

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
РИА Новости 06:52
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз

В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Gazeta.SPb вчера в 05:04
Общество

«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»

"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
Деловое.ТВ вчера в 09:22
Экономика

Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков

Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
РИА Новости 02:19
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