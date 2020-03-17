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Политика Белоруссия призвала Россию вместе бороться с коронавирусом Как сообщало ИА REGNUM, по итогам телефонных переговоров премьер-министра российского правительства Михаила Мишустин с главами правительств Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана принято решение ограничить приезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса.

Общество Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 6,1% Премьер Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий в России с 1 апреля на 6,1%, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации во вторник.

Авто В России начались продажи спецверсии Lexus LX 570 Black Vision В России с 16 марта начались продажи спецверсии внедорожника LX 570 Black Vision, который также будет доступен в автосалонах Беларуси и Армении.

Футбол Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год УЕФА сообщила национальным ассоциациям по футболу, что чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 г. Об этом сообщает футбольный союз Норвегии, указывая, что такую информацию функционеры из УЕФА сообщили по видеоконференции представителям футбольных ассоциаций.

Общество Институт Роберта Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.

Политика Путин призвал не тратить напрасно деньги на продукты Президент РФ Владимир Путин призывает людей на фоне ситуации с коронавирусом не тратить напрасно деньги на продукты, которые потом придется выбрасывать.

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Общество Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.

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