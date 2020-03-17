Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 17 марта.

Транспорт Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Финансы Bloomberg сообщил о возможном росте курса доллара до 97 рублей Курс доллара может вырасти до 97 рублей, если коронавирус приведет к краху американских фондовых рынков по аналогии с кризисом 2008 года, сообщает Bloomberg.

Общество На Кубани в школах и детсадах вводится свободное посещение В Краснодарском крае с 18 по 20 марта учащимся разрешено не посещать школы, а каникулы продлятся с 21 марта по 11 апреля, сообщила администрация края.

Политика В Кремле назвали несправедливой критику Минска за закрытие границы Россия предупреждала Белоруссию о мерах со своей стороны по борьбе с распространением коронавируса и считает критику Минска в ответ на частичное закрытие границы несправедливой.

Здоровье ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса, а пить парацетамол, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Политика «Конкорд» заставил суд США снять все обвинения с компании Активная стратегия защиты российской компании «Конкорд» по делу о «вмешательстве» в выборы президента США заставила обвинение перейти к обороне, поскольку его «доказательства» были абсолютно надуманными.

Экономика Китайская экономика небывало упала Китайская экономика показала небывало плохие результаты по итогам первых двух месяцев 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на статистические данные властей этой страны.

Общество Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.