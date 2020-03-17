Коронавирус
Lenta.ruКремль опроверг подготовку обращения Путина к нации
Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 17 марта.
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Транспорт
Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса
Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Общество
В московских детсадах и младших классах школ откроют дежурные группы
Занятия в московских школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно.
Шоу-бизнес
39-летняя Маргарита Симоньян станет мамой в четвертый раз
О третьей беременности Маргариты Симоньян стало известно в марте 2019 года.
Финансы
Bloomberg сообщил о возможном росте курса доллара до 97 рублей
Курс доллара может вырасти до 97 рублей, если коронавирус приведет к краху американских фондовых рынков по аналогии с кризисом 2008 года, сообщает Bloomberg.
Экономика
Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса
Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
Политика
Путин призвал Генпрокуратуру защищать социальные права россиян
Президент РФ Владимир Путин призвал Генпрокуратуру защищать социальные права граждан.
Политика
Россия предпримет необходимые меры для эвакуации россиян из-за рубежа
Москва будет предпринимать все необходимое для эвакуации россиян из-за рубежа в связи с коронавирусом, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам.
Общество
Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
Общество
В России запасаются продуктами из-за коронавируса
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»
Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Футбол
«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Общество
На Кубани в школах и детсадах вводится свободное посещение
В Краснодарском крае с 18 по 20 марта учащимся разрешено не посещать школы, а каникулы продлятся с 21 марта по 11 апреля, сообщила администрация края.
Политика
В Кремле назвали несправедливой критику Минска за закрытие границы
Россия предупреждала Белоруссию о мерах со своей стороны по борьбе с распространением коронавируса и считает критику Минска в ответ на частичное закрытие границы несправедливой.
Общество
Россиянам дали советы по защите от кибер-коронавируса
IT-эксперты рассказали, что вызванная коронавирусом пандемия привела к активизации мошенничества в интернете.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса, а пить парацетамол, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Политика
Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку
Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Политика
Арбитраж в Гааге не вынес решения по Крыму в споре между РФ и Украиной
Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, отказался выносить решение относительно суверенитета Крыма в разбирательстве между Россией и Украиной.
Шоу-бизнес
Ростовчанка Костенко с мужем Тарасовым крестили вторую дочь
Уроженка Ростовской области Анастасия Костенко вместе с супругом Дмитрием Тарасовым крестили вторую дочь.
Политика
«Конкорд» заставил суд США снять все обвинения с компании
Активная стратегия защиты российской компании «Конкорд» по делу о «вмешательстве» в выборы президента США заставила обвинение перейти к обороне, поскольку его «доказательства» были абсолютно надуманными.
Общество
Алма-Ату и Нур-Султан закрыли на карантин из-за коронавируса
Два крупнейших в Казахстане города — Алма-Ата и Нурсултан вводят карантин в связи с эпидемиологической обстановкой.
Экономика
Китайская экономика небывало упала
Китайская экономика показала небывало плохие результаты по итогам первых двух месяцев 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на статистические данные властей этой страны.
Общество
Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли
Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.