Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruКремль опроверг подготовку обращения Путина к нации

Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 17 марта.
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Кремль опроверг подготовку официального обращения Путина к нации

РБК06:24

Песков: Путин не готовит обращение к нации о дате голосования по Конституции

Коммерсантъ06:06

Песков: Путин не готовит никакое обращение к нации о дате голосования по конституции

ТАСС05:48

Путин не будет обращаться к нации перед голосованием по Конституции

Интерфакс05:53

Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации

Lenta.ru05:49

Путин не планирует обращение к нации

Газета.Ru06:03

В Кремле опровергли сообщения, что Путин обратится к нации

РИА Новости05:47
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Транспорт

Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса

Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 07:04
Общество

В московских детсадах и младших классах школ откроют дежурные группы

Занятия в московских школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно.
Вести.Ru 03:35
Шоу-бизнес

39-летняя Маргарита Симоньян станет мамой в четвертый раз

О третьей беременности Маргариты Симоньян стало известно в марте 2019 года.
Летидор вчера в 03:11
Финансы

Bloomberg сообщил о возможном росте курса доллара до 97 рублей

Курс доллара может вырасти до 97 рублей, если коронавирус приведет к краху американских фондовых рынков по аналогии с кризисом 2008 года, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 03:17
Экономика

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:46
Общество

Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
RT на русском 06:57
Политика

Путин призвал Генпрокуратуру защищать социальные права россиян

Президент РФ Владимир Путин призвал Генпрокуратуру защищать социальные права граждан.
РИА Новости 06:34
Политика

Россия предпримет необходимые меры для эвакуации россиян из-за рубежа

Москва будет предпринимать все необходимое для эвакуации россиян из-за рубежа в связи с коронавирусом, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам.
РИА Новости 06:03
Общество

Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
РИА Новости 06:42
Общество

В России запасаются продуктами из-за коронавируса

RT на русском 03:44
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»

Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Телеканал Санкт-Петербург 07:05
Футбол

«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом

Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
ИноПроСпорт вчера в 07:38
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 20:22
Общество

На Кубани в школах и детсадах вводится свободное посещение

В Краснодарском крае с 18 по 20 марта учащимся разрешено не посещать школы, а каникулы продлятся с 21 марта по 11 апреля, сообщила администрация края.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:32
Политика

В Кремле назвали несправедливой критику Минска за закрытие границы

Россия предупреждала Белоруссию о мерах со своей стороны по борьбе с распространением коронавируса и считает критику Минска в ответ на частичное закрытие границы несправедливой.
Известия 06:02
Общество

Россиянам дали советы по защите от кибер-коронавируса

IT-эксперты рассказали, что вызванная коронавирусом пандемия привела к активизации мошенничества в интернете.
Газета.Ru 03:31
Здоровье

ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса, а пить парацетамол, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.
РИА Новости 06:52
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском 02:38
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Деловое.ТВ 02:27
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru 06:07
Политика

Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку

Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
РИА Новости 04:58
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Политика

Арбитраж в Гааге не вынес решения по Крыму в споре между РФ и Украиной

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, отказался выносить решение относительно суверенитета Крыма в разбирательстве между Россией и Украиной.
Газета.Ru 06:51
Шоу-бизнес

Ростовчанка Костенко с мужем Тарасовым крестили вторую дочь

Уроженка Ростовской области Анастасия Костенко вместе с супругом Дмитрием Тарасовым крестили вторую дочь.
Rostov.ru вчера в 16:31
Политика

«Конкорд» заставил суд США снять все обвинения с компании

Активная стратегия защиты российской компании «Конкорд» по делу о «вмешательстве» в выборы президента США заставила обвинение перейти к обороне, поскольку его «доказательства» были абсолютно надуманными.
Политическая Экспертиза 04:45
Общество

Алма-Ату и Нур-Султан закрыли на карантин из-за коронавируса

Два крупнейших в Казахстане города — Алма-Ата и Нурсултан вводят карантин в связи с эпидемиологической обстановкой.
Росбалт 06:57
Происшествия

Омбудсмен побеседует с блогером Диденко, имитировавшей суицид с детьми

РИА Новости 04:58
Экономика

Китайская экономика небывало упала

Китайская экономика показала небывало плохие результаты по итогам первых двух месяцев 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на статистические данные властей этой страны.
Lenta.ru вчера в 01:48
Общество

Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.
Газета.Ru 05:03
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
РИА Новости 02:19
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