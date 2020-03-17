Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruКремль опроверг подготовку обращения Путина к нации

Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 17 марта.
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Песков: Путин не готовит никакое обращение к нации о дате голосования по конституции

Президент России Владимир Путин не готовит никакое обращение к нации в связи с датой общероссийского голосования по поправкам в конституцию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Не готовится никакое обращение [Путина] к нации пока", - отметил он.
ТАСС05:48

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Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации

Национальная служба новостей06:31

Кремль опроверг подготовку официального обращения Путина к нации

РБК06:24

В Кремле опровергли сообщения, что Путин обратится к нации

РИА Новости05:47

Песков: Путин пока не готовит обращение к нации

RT на русском05:53

Путин не будет обращаться к нации перед голосованием по Конституции

Интерфакс05:53

Песков: Путин не готовит никакое обращение к нации о дате голосования по конституции

ТАСС05:48

Путин не планирует обращение к нации

Газета.Ru06:03
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Футбол

Три футболиста «Валенсии» заразились коронавирусом

Пресс-служба «Валенсии» сообщила, что пятеро сотрудников клуба, в том числе три футболиста, сдали положительный тест на заболевание.
RT на русском 15 марта в 16:21
Общество

Институт Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
РИА Новости 06:42
Здоровье

Минздрав Франции назвал опасные при коронавирусе лекарства

Министр здравоохранения Франции Оливье Варан назвал препараты, которые нельзя принимать при коронавирусе.
ФАН 15 марта в 03:39
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru 15 марта в 10:46
Общество

В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114

В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 09:24
Общество

На Украине приняли закон о борьбе с коронавирусом

Верховная Рада Украины приняла закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Lenta.ru 03:22
Общество

Собянин рассказал Путину о сбежавших из больницы в Коммунарке

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину об инциденте с пациентами, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу.
РИА Новости 08:40
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Кино

Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм

В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Piter.tv 04:24
Музыка

Лишить Глюкозу сценического имени собирается Максим Фадеев

Максим Фадеев пообещал в скором времени представить миру новую Глюкозу.
Live24 02:36
Гаджеты

Работа компьютеров замедляется из-за новых обновлений Windows 10

Новые обновления операционной системы Windows 10 имеют ряд заметных недоработок. В частности, они замедляют работу персональных компьютеров.
OAnews 02:58
Политика

Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса и заявил, что несмотря на высокий уровень риска, ситуация в целом под контролем.
РИА Новости 10:06
Футбол

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса.
Известия 08:27
Происшествия

Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции

Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности».
Собеседник 06:32
Футбол

21-летний испанский тренер умер от коронавируса

В Испании от коронавируса умер 21-летний футбольный тренер.
ToDay News Ufa вчера в 12:18
Политика

Россия временно приостанавливает оформление и выдачу виз иностранцам

Российские диппредставительства временно приостановят оформление и выдачу виз всем иностранцам, в том числе и в электронной форме.
Профиль 09:19
Общество

Стало известно о возможном введении в Москве режима ЧС

Как стало известно газете, в рамках этого режима в Москве будет прекращена работа общественного транспорта, в том числе метрополитена, также будет закрыт въезд в город.
Lenta.ru 09:39
Энергетика

Цена нефти Brent снизилась до $30 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и достигла отметки в $30,43 за баррель, что на 10,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, следует из данных торговой площадки на 14:31 мск.
ТАСС вчера в 07:50
Финансы

Bloomberg спрогнозировал рост курса доллара до 97 рублей

По расчетам аналитиков агентства, доллар может подорожать еще почти на 30%.
Кавказ Пост 00:58
Общество

Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам

«КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля. На месяц стал бесплатным онлайн-сервис more.tv.
BFM.ru 07:20
Политика

Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок

Ведомости 08:35
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК 08:59
Происшествия

Подозреваемому в убийстве подростка в Петербурге предъявили обвинение

Подростку, задержанному после убийства своего 14-летнего сверстника в Петербурге, предъявлено обвинение, сообщил РИА Новости его адвокат Артем Баконин.
РИА Новости 09:18
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Экономика

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:46
Шоу-бизнес

Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом

Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Слово и Дело 03:37
Гаджеты

Microsoft опубликовала характеристики консоли Xbox Series X

Microsoft раскрыла полные характеристики консоли нового поколения Xbox Series X, которая может похвастаться съемным накопителем SSD NVME объемом 1 Тб, а также сокращенным временем загрузки игр, сообщает The Verge.
Газета.Ru 08:36
Общество

В Екатеринбурге подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Мужчина чувствует себя хорошо Всего в России подтверждено почти 100 случаев заражения Covid-19.
Радио Business FM Челябинск 08:35
Происшествия

Россиянин воспользовался потерянным полицейским пистолетом и погиб

В Ростовской области 18-летний молодой человек воспользовался потерянным полицейским пистолетом и погиб.
Lenta.ru 09:22
Политика

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Открытое письмо, которое соответствует подписанию изменений в документе, подписали многие представители из различных сфер деятельности: юристы, журналисты, общественные деятели и многие другие.
Обзор газет 05:50
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