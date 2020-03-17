Президент России Владимир Путин не готовит никакое обращение к нации в связи с датой общероссийского голосования по поправкам в конституцию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Не готовится никакое обращение [Путина] к нации пока", - отметил он.

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Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 17 марта.

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