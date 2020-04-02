Политика

РИА НовостиРИА НовостиКремль опроверг слова Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии

В Кремле опровергли заявление американского лидера Дональда Трампа о телефонной беседе президента России Владимира Путина с принцем Саудовской Аравии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Песков опроверг слова Трампа о беседе Путина с саудовским принцем

Известия12:10

Юрий Барсуков о том, почему нефтяной рынок нельзя починить через Twitter

Коммерсантъ12:20

Трамп рассчитывает на сокращение добычи нефти Москвой и Эр-Риядом

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Ключевые американские индексы выросли на 1-2%

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Песков опроверг слова Трампа о разговоре Путина с наследным принцем Саудовской Аравии

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Что происходит с рынком, когда Трамп пишет в твиттере: 5 ярких примеров

РБК13:57

Трамп надеется, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти

РИА Новости10:46
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 18:26, Ашберн
Общество

Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции

Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Коммерсантъ 12:48
Общество

У водителей и пассажиров такси в Москве могут уточнить цель поездки

Оперштаб Москвы сообщил, что сотрудник правоохранительных органов может остановить частный автомобиль или такси, чтобы уточнить цель поездки.
Коммерсантъ 17:21
Кино

Флэш и Зеленый фонарь появятся в новом сериале «Старгерл» от DC

«Старгерл» даст старт новой главе телесериальной вселенной DC, в которую ранее входили такие проекты, как «Стрела», «Флэш», «Супергерл», «Черная молния», «Легенды завтрашнего дня».
Киноафиша России 07:43
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 10:07
Общество

Лукашенко посоветовал есть масло для борьбы с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал есть сливочное масло в рамках борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 13:22
Экономика

Союз потребителей РФ видит риски в ограничении продажи алкоголя

Москва, 2 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Союз потребителей РФ выступил против ограничений продажи алкоголя в регионах России.
REGNUM 09:54
Общество

Комаровский рассказал об опасности заражения коронавирусом от одежды

Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что есть риск заражения новым коронавирусом от одежды.
Вечерний курьер 14:56
Общество

Собянин решил пока не вводить пропускную систему в Москве

Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что вводить пропускной режим в Москве пока нет необходимости.
Газета.Ru 13:58
Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 16:00
Экономика

Путин подписал закон о публикации ЦБ запрета банкам принимать вклады

Согласно подписанному закону, информация должны быть удалена с сайта ЦБ не позднее рабочего дня, который следует за днём окончания рока действия запрета, в случае, если у банка отзывается лицензия на осуществление банковской деятельности — в день размещения соответствующей информации на сайте ЦБ.
News.ru вчера в 09:11
Политика

Установление нерабочих дней в регионах разъяснил Песков

Глава государства сообщил о продлении нерабочей «недели» до 30 апреля 2020 года.
Live24 14:48
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия 15:23
Наука

Телескоп ALMA обнаружил струи, исходящие из черной дыры

Другая особенность заключается в том, что MG J0414 + 0534 имеет сверхмассивную черную дыру с биполярными джетами.
Российская газета 30 марта в 09:16
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости 18:14
Происшествия

Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы

Журналист Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о своём незаконном задержании летом 2019 года.
RT на русском 16:40
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК 12:55
Общество

Кондратьев: карантин не отразится на доходах курортов Кубани

С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона.
ТАСС 11:40
Гаджеты

SK Hynix представила детали о первой памяти DDR5, производство которой начнется в этом году

Megaobzor.com 18:04
Общество

Перенесены сроки представления налоговой и бухгалтерской отчетности

В связи с введением нерабочей недели сдвинулись сроки подачи налоговой и бухгалтерской отчетности.
Newsler.ru вчера в 08:46
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Политика

Путин поручил установить особый порядок передвижения в регионах

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Мурманский вестник 10:53
Происшествия

Полиция составит три протокола на Васильеву за нарушение самоизоляции

Источник сообщил, что в отношении задержанной будут составлены сразу три административных протокола.
ПолитРоссия 18:10
Здоровье

Лицо Путина, когда он объявил «нерабочую неделю» до 30 апреля

Пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, предостерег президент. Мы записали обращение Владимира Путина на видео.
Московский Комсомолец 10:33
Энергетика

Саудовская Аравия призвала созвать экстренную встречу ОПЕК+

«Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти»,— сообщает официальное агентство Саудовской Аравии.
Коммерсантъ 13:15
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Известия 16:36
Здоровье

Коронавирус на Украине: Минздрав озвучил число заболевших и умерших

У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.
Rusvesna.su 03:59
Политика

Вассерман предрек США «кошмар» из-за коронавируса

США ждут не просто мировые рекорды по числу зараженных коронавирусом, но и полный кошмар, заявил 2 апреля публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман, сообщает РЕН ТВ.
Известия 17:51
Шоу-бизнес

Пропала младшая дочь Маши Распутиной

На сей раз – с младшей дочерью Машей, которую назвали в честь легендарной певицы. В социальных сетях 19-летную Марию разыскивают подруги.
Собеседник вчера в 14:10
Происшествия

Карельский историк Колтырин умер в тюремной больнице

В тюремной больнице в ожидании апелляционного решения по своему делу умер экс-директор Медвежьегорского районного музея, заместитель главы регионального отделения общества «Мемориал» Сергей Колтырин, который был осужден за педофилию.
Коммерсантъ 11:18
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