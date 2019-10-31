Политика

ИзвестияИзвестияКремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает «РИА Новости».
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Кремль отрицает встречу «нормандской четверки» 15 ноября

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Пентагон опубликовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
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Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что команда может отказаться от участия в Кубке английской лиги.
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Расходы на Госдуму и Совет Федерации резко увеличат

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Первые тесты новых APU AMD Ryzen разочаровывают

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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