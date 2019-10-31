Политика
ИзвестияКремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает «РИА Новости».
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Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 12:46
Шоу-бизнес
Дочь Навки и Пескова выиграла соревнования по фигурному катанию
Дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надежда Пескова выиграла соревнования по фигурному катанию.
МК-Спорт 04:29
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
РБК 14:33
Происшествия
Жители Нарьян-Мара несут цветы и свечи к детсаду, где убили ребенка
Российская газета 13:36
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Экономика
В России подскочили цены на новостройки
Городами-лидерами по росту цен на новостройки оказались Иркутск, Новосибирск и Пермь: стоимость «квадрата» на местных первичных рынках жилья с 1 июля 2019 года выросла, соответственно, на 8,4 процента, 7,3 и 6,7 процента.
Lenta.ru вчера в 00:13
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU вчера в 23:18
Здоровье
Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни
Зарубежными медицинскими экспертами названы четыре диагностируемые многими российскими врачами у пациентов, но при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информирует Mail.ru.
Ugpressa.ru 07:51
Фигурное катание
Алина Загитова представила новый показательный номер
Спорт день за днем 13:23
Авто
В Латвии построили внедорожник для Сатаны
Фирма Dartz кардинально доработала Hummer H2.
32CARS.ru 09:01
Космос
Астрономы объяснили эксцентричные, но узкие орбиты гигантских планет
После моделирования эволюции системы на протяжении 20 миллионов лет, астрономы отметили, что динамическая нестабильность вела к столкновениям и слияниям, в ходе которых формировались более крупные планеты и наблюдались гравитационные взаимодействия, в результате которых некоторые планеты выбрасывались из систем или переходили на эксцентричные орбиты.
AstroNews.ru 11:49
Политика
Верховная рада Украины приняла закон о выделении ГТС из «Нафтогаза»
Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона №2239-1 о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» и создании независимого оператора ГТС.
Коммерсантъ 13:25
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации аль-Багдади
Пентагон опубликовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости вчера в 17:32
Общество
Открылась вакансия для путешественника с зарплатой более 2 млн рублей
RuNews24.ru вчера в 14:37
Политика
Генсек НАТО забыл про Зеленского на заседании в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил оплошность на заседании с президентом Украины Владимиром Зеленским, не предоставив ему слово во время открытого мероприятия для представителей СМИ.
Известия 09:35
Экономика
Россия достроит в Нигерии сталелитейный завод, который начали возводить в 1979 году
Завод мощностью 3 млн т в год начали строить в 1979 году при содействии СССР. На эти цели было направлено $8 млрд.
Реальное время 13:38
Экономика
Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
REGNUM 29 октября в 03:57
Хоккей
Канадский хоккеист за минуту уложил на лед двух россиян
На четвертой минуте матча Хант применил силовой прием против российского защитника Дениса Баранцева и повалил его на лед.
Lenta.ru 13:48
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
РИА Новости 13:58
Футбол
«Ливерпуль» угрожает сняться с Кубка английской лиги
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что команда может отказаться от участия в Кубке английской лиги.
Pravda.Ru 02:41
Политика
Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
Коммерсантъ 12:27
Экономика
Расходы на Госдуму и Совет Федерации резко увеличат
В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут.
Lenta.ru 13:42
Гаджеты
Первые тесты новых APU AMD Ryzen разочаровывают
Уже в начале следующего года AMD должна представить новые мобильные процессоры Ryzen, которые будут основаны на архитектуре Zen 2 и будут производиться по семинанометровому техпроцессу.
iXBT.com вчера в 07:04
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Политика
Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия 12:40
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Единоборства
Минеев назвал предателями тех, кто поддерживает Макгрегора
Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев на пресс-конференции в Москве назвал предателями россиян, которые поддерживают ирландца Конора Макгрегора, недавно назвавшего всех дагестанцев трусами во время пресс-конференции в столице России.
ProstoProSport 03:59