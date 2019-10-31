Политика

ИзвестияИзвестияКремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает «РИА Новости».
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Кремль отрицает встречу «нормандской четверки» 15 ноября

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