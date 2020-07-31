Ранее СМИ сообщили, что Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.

с чего всё началось

Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что Россия покидает переговоры по Донбассу, о чем якобы заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в своем письме канцлеру Германии Ангеле Меркель. Позднее источник опроверг эту информацию, пишет "Царьград".

Песков опроверг сообщения СМИ о выходе РФ из переговоров по Донбассу

Экономика В России готовится введение одного налога вместо четырех Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета". 6

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. 203

Общество СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС. 5

Футбол Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак» Футболист Александр Кокорин отказался комментировать информацию о своем переходе в московский «Спартак».

Кино Режиссер «Сумерек» рассказала о продолжении съемок саги Снять продолжение было бы весело и увлекательно, но Роб сейчас Бэтмен, а Кристен участвует в миллионе прекрасных проектов.

Общество Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа «По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения. 236

Общество Приехавшего из Грузии блогера арестовали в Хабаровске В Хабаровске Центральный районный суд арестовал приехавшего из Грузии блогера Алексея Романова. Под стражей он пробудет семь суток. 186

Общество Вузам рекомендовали обучать вечерние и заочные группы дистанционно Роспотребнадзор рекомендует в вузах максимально перевести на дистанционный формат занятия заочных и вечерних групп, следует из рекомендаций по профилактике коронавируса в образовательных организациях высшего образования, опубликованных на сайте ведомства.

Политика МВД Белоруссии обещало дипломатам РФ встречу с задержанными россиянами Власти Белоруссии обещали организовать встречу российских дипломатов с задержанными в республике россиянами до конца суток, сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

Общество ВОЗ зафиксировала максимальный рост заразившихся COVID-19 По состоянию на 11:00 (мск), в мире было зарегистрировано более 17,1 млн случаев заболевания COVID-19, из которых более 292 527 — за последние сутки.