Политика
Политика СегодняПесков опроверг сообщения СМИ о выходе РФ из переговоров по Донбассу
Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что Россия покидает переговоры по Донбассу, о чем якобы заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в своем письме канцлеру Германии Ангеле Меркель. Позднее источник опроверг эту информацию, пишет "Царьград".
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Ранее СМИ сообщили, что Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.РИА Новости05:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
Армия и оружие
Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением
Piter.tv 02:51
Экономика
В России готовится введение одного налога вместо четырех
Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".
Вести.Ru 09:46
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти
Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
МР7.ру 05:40
Общество
СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты
Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:35
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
Футболист Александр Кокорин отказался комментировать информацию о своем переходе в московский «Спартак».
Аргументы и Факты 04:58
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Кино
Режиссер «Сумерек» рассказала о продолжении съемок саги
Снять продолжение было бы весело и увлекательно, но Роб сейчас Бэтмен, а Кристен участвует в миллионе прекрасных проектов.
Popcake вчера в 16:55
Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
Общество
Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
Общество
Приехавшего из Грузии блогера арестовали в Хабаровске
В Хабаровске Центральный районный суд арестовал приехавшего из Грузии блогера Алексея Романова. Под стражей он пробудет семь суток.
Московский Комсомолец 11:40
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения
Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей 10:20
Общество
Вузам рекомендовали обучать вечерние и заочные группы дистанционно
Роспотребнадзор рекомендует в вузах максимально перевести на дистанционный формат занятия заочных и вечерних групп, следует из рекомендаций по профилактике коронавируса в образовательных организациях высшего образования, опубликованных на сайте ведомства.
РИА Новости 13:52
Политика
МВД Белоруссии обещало дипломатам РФ встречу с задержанными россиянами
Власти Белоруссии обещали организовать встречу российских дипломатов с задержанными в республике россиянами до конца суток, сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
Коммерсантъ 14:31
Общество
ВОЗ зафиксировала максимальный рост заразившихся COVID-19
По состоянию на 11:00 (мск), в мире было зарегистрировано более 17,1 млн случаев заболевания COVID-19, из которых более 292 527 — за последние сутки.
Известия 14:39
Общество
В Британии отменили ослабление ограничений по коронавирусу
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране отменили очередной этап ослабления режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции.
RT на русском 07:46
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
Армия и оружие
Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем
После обнаружения воздушной цели над нейтральными водами Черного моря в небо был поднят дежурный по противовоздушной обороне истребитель Су-27 Южного военного округа.
Российская газета 12:56
Кино
Ван Дамм начал сниматься в фильме Netflix на Украине
Ван Дамм уже начал сниматься в фильме, сообщил Ткаченко в своем Facebook.
Взгляд.ру 14:12
Футбол
Дзюба рассказал о причинах потасовки с Соболевым в матче Кубка
Metaratings вчера в 03:55