Политика

Политика СегодняПолитика СегодняПесков опроверг сообщения СМИ о выходе РФ из переговоров по Донбассу

Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что Россия покидает переговоры по Донбассу, о чем якобы заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в своем письме канцлеру Германии Ангеле Меркель. Позднее источник опроверг эту информацию, пишет "Царьград".
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с чего всё началось

Песков прокомментировал информацию о сворачивании переговоров по Донбассу

Ранее СМИ сообщили, что Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.
РИА Новости05:51

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Песков заявил о приверженности Москвы нормандскому формату

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Армия и оружие

Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением

Piter.tv 02:51
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Экономика

В России готовится введение одного налога вместо четырех

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Вести.Ru 09:46
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Футбол

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Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

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Происшествия

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RT на русском 10:03
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Происшествия

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти

Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
МР7.ру 05:40
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Общество

Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

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Общество

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Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:35
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Футбол

Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

Футболист Александр Кокорин отказался комментировать информацию о своем переходе в московский «Спартак».
Аргументы и Факты 04:58
Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс вчера в 05:47
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Кино

Режиссер «Сумерек» рассказала о продолжении съемок саги

Снять продолжение было бы весело и увлекательно, но Роб сейчас Бэтмен, а Кристен участвует в миллионе прекрасных проектов.
Popcake вчера в 16:55
Футбол

Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»

Известия 13:28
Фигурное катание

Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко

Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
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Общество

Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа

«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
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Общество

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Происшествия

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В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
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Шоу-бизнес

Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения

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Происшествия

Три человека пострадали при взрыве на АЗС в Краснодарском крае

Известия 13:40
Общество

Вузам рекомендовали обучать вечерние и заочные группы дистанционно

Роспотребнадзор рекомендует в вузах максимально перевести на дистанционный формат занятия заочных и вечерних групп, следует из рекомендаций по профилактике коронавируса в образовательных организациях высшего образования, опубликованных на сайте ведомства.
РИА Новости 13:52
Происшествия

На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек

РИА Новости 09:18
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Кино

Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер

ТАСС 13:15
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Автоспорт

Квят потеряет пять мест на старте Гран-при Великобритании

Чемпионат 14:38
Политика

МВД Белоруссии обещало дипломатам РФ встречу с задержанными россиянами

Власти Белоруссии обещали организовать встречу российских дипломатов с задержанными в республике россиянами до конца суток, сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
Коммерсантъ 14:31
Общество

ВОЗ зафиксировала максимальный рост заразившихся COVID-19

По состоянию на 11:00 (мск), в мире было зарегистрировано более 17,1 млн случаев заболевания COVID-19, из которых более 292 527 — за последние сутки.
Известия 14:39
Общество

В Британии отменили ослабление ограничений по коронавирусу

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Общество

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Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
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Происшествия

Под Волгоградом начали извлекать останки жертв фашистов

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Армия и оружие

Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем

После обнаружения воздушной цели над нейтральными водами Черного моря в небо был поднят дежурный по противовоздушной обороне истребитель Су-27 Южного военного округа.
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Ван Дамм уже начал сниматься в фильме, сообщил Ткаченко в своем Facebook.
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Футбол

Дзюба рассказал о причинах потасовки с Соболевым в матче Кубка

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