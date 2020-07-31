Политика
КоммерсантъКремль опроверг сворачивание переговоров по Донбассу
Россия по-прежнему привержена минским соглашениям, переговоры по Донбассу не планируют сворачивать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
Ранее СМИ сообщили, что Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.РИА Новости05:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:45, Ашберн
Шоу-бизнес
Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов
Территория новостей 02:11
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с постоянными членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 08:34
Кино
Ди Каприо спродюсирует сериал по роману-утопии Олдоса Хаксли
Производством масштабного кинопроекта займется студия Ди Каприо Appian Way вместе с киностудией In Good Company Films.
Inc-news.ru 06:30
Политика
Трамп предложил перенести выборы президента США
Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны.
Газета.Ru вчера в 12:02
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета 08:27
Армия и оружие
Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем
Российский Су-27 над Черным морем совершил перехват двух американских самолетов-разведчиков.
РБК вчера в 14:03
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ
На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
РБК 08:26
Происшествия
Гособвинение по делу Хачатурян представляет прокурор по делу Немцова
Государственное обвинение в Мосгорсуде по уголовному делу в отношении двух старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, представляют два прокурора, передает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов девушек Алексея Паршина.
Газета.Ru 07:38
Общество
В Британии отменили ослабление ограничений по коронавирусу
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране отменили очередной этап ослабления режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции.
RT на русском 07:46
Шоу-бизнес
Яна Поплавская забрала новорожденного внука из роддома
Актриса и телеведущая Яна Поплавская несколькими днями ранее сообщила потрясающие новости - у неё родился внук.
Bimru.ru вчера в 03:42
Здоровье
За сутки в Ростовской области от коронавируса умерли 6 человек
За сутки в регистр умерших от коронавируса по результатам патолого-анатомического вскрытия включены еще 6 человек с COVID-19 — две женщины и четверо мужчин.
Kursk.com 04:43
Футбол
Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Экспресс газета 07:03
Футбол
Бразильский защитник Родриго Бекао может вернуться в ЦСКА
РИА Новости 04:22
Общество
Компания Nord Stream 2 может начать прокладывать трубы после 3 августа
Строительство газопровода Северный поток — 2 © Nord Stream 2.
REGNUM 07:25
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса
Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса, сообщается в Telegram-канале лиги.
Газета.Ru 08:26
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России
Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM 06:43
Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
Общество
Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
Политика
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда В октябре в Мосгорсуде может смениться руководитель.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Экономика
90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными
Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ 29 июля в 02:49
Экономика
Apple объявила о росте квартальной выручки на 11%
Вашингтон, 31 июля 2020, 01:55 — REGNUM Выручка компании Apple в третьем квартале 2020 финансового года (завершившемся 27 июля) увеличилась почти на 11%, по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года.
REGNUM вчера в 18:55
Происшествия
В Волгограде суд арестовал главу экстремистской ячейки
Российская газета 07:18
Происшествия
На Урале арестован автомобилист, обвиняемый в жестоком убийстве жены
Суд вынес решение об аресте 31-летнего жителя Башкирии, обвиняемого в жестокой расправе над супругой на трассе в Челябинской области.
Российская газета 07:37
Происшествия
Станция «Полянка» в московском метро возобновила работу
Станция "Полянка" метро Москвы вновь работает в прежнем режиме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:31
Политика
Закрыли границу: белорусов не выпускают из России
По их данным, на границе образовалась большая очередь на выезд из России, причем якобы даже белорусов не выпускают обратно.
Утро.ru 07:14
Происшествия
Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа.
BFM.ru 06:35
Происшествия
Затонувший в Керченском проливе бронетранспортер подняли со дна
Как рассказали в пресс-службе военно-технического общества, бронетранспортер поднимали со дна на специальных парашютах.
Российская газета 08:02