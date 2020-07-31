Политика

КоммерсантъКоммерсантъКремль опроверг сворачивание переговоров по Донбассу

Россия по-прежнему привержена минским соглашениям, переговоры по Донбассу не планируют сворачивать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Песков прокомментировал информацию о сворачивании переговоров по Донбассу

Ранее СМИ сообщили, что Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.
РИА Новости05:51

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Песков: Козак не заявлял о сворачивании переговоров по урегулированию на Украине

ТАСС06:39

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Коммерсантъ06:38

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Интерфакс06:17

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Газета.Ru06:03

В Кремле исключили сворачивание переговоров в «нормандском формате»

РБК06:03

В Кремле негативно оценили публикацию письма Козака в украинских СМИ

Московский Комсомолец06:01

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РИА Новости05:51
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На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда

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Закрыли границу: белорусов не выпускают из России

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