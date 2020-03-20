Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruКремль опроверг возможность закрытия Москвы в связи с коронавирусом

В Кремле не обсуждается возможность закрытия Москвы в связи с распространением коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 20 марта. Он также сообщил, что у президента Владимира Путина нет никаких симптомов болезни.
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Песков: возможность закрытия Москвы на карантин не обсуждается

ТАСС09:02

Вопрос «закрытия» Москвы из-за коронавируса не обсуждается – Песков

Москва 2405:55

В Кремле заявили, что не обсуждают вопрос «закрытия» Москвы

RT на русском06:08

Кремль: вопрос о закрытии Москвы на карантин не обсуждается

Коммерсантъ06:14

В Кремле не обсуждают вопрос «закрытия» Москвы из-за коронавируса

РИА Новости05:54

В Кремле ответили на вопрос о возможном «закрытии» Москвы на карантин

Вечерняя Москва05:54

Кремль опроверг возможность закрытия Москвы в связи с коронавирусом

Lenta.ru05:53
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Политика

Минфин потерял статус подчиненного лично Мишустину министерства

Координация деятельности Минфина перешла к вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко, следует из утвержденных премьер-министром Михаилом Мишустиным изменений в распределение обязанностей между своими заместителями.
РБК 09:02
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК 18 марта в 17:00
Экономика

Мишустин заявил об отсрочке по уплате страховых взносов для бизнеса

Отрасли экономики РФ, оказавшиеся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, смогут получить отсрочки по налоговым платежам.
ТАСС вчера в 04:54
Политика

Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой

Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
ТАСС 07:02
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая назвала иллюзией свою счастливую жизнь

Напомним, уже несколько лет Юлия вместе со своим мужем Андреем Кончаловским борется за жизнь дочери Маши, которая попала в страшное ДТП.
Srnsk 01:03
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

В России начались испытания прототипов вакцины против коронавируса. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
РИА Стрела 03:42
Общество

В США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть

Американские власти рассматривают возможность ввести санкции в отношении России для стабилизации ситуации на рынке нефти.
Lenta.ru вчера в 15:21
Общество

Число случаев заболевания коронавирусом в Подмосковье достигло 18

Накануне сообщалось, что диагноз подтверждён у 17 жителей Московской области.
Радио 1 08:55
Шоу-бизнес

Темникова вколола в щеки жир с живота

КМВ Новости вчера в 12:07
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России

Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".
Вести.Ru 09:27
Футбол

«Слава богу, я не москаль»: Сенегалец из «Карпат» прошел тест Gradient

В сезоне-2019/20 Дийе сыграл три матча, в которых сумел забить один гол.
РИА Новости 08:38
Происшествия

В Индии казнили участников группового изнасилования студентки

Изнасилование и убийство 23-летней студентки в 2012 году стало одним из самых громких дел в Индии.
Известия вчера в 22:42
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с коронавирусом и экономикой

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором были затронуты вопросы по ситуации с экономикой и коронавирусом.
Газета.Ru 08:14
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку после обвала рубля

Совет директоров Центробанка на заседании 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Большинство аналитиков хотя и предсказывали именно это решение, но допускали любой вариант развития событий – и снижение, и повышение ключевой ставки.
Ведомости 06:30
Футбол

В «Динамо» у многих футболистов курс евро зафиксирован изначально

По данным «СЭ», в «Динамо» у многих футболистов курс евро был зафиксирован в контрактах при подписании соглашений.
Спорт-Экспресс 08:55
Хоккей

Владелец «Донбасса» рассказал о состоянии сгоревшей арены в Донецке

Владелец хоккейного клуба "Донбасс" Борис Колесников рассказал о том, как обстоят дела у клуба, который в сезоне-2013/14 выступал в КХЛ.
Pravda.Ru 03:34
Шоу-бизнес

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Экспресс газета 01:26
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 09:02
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru вчера в 10:42
Автоспорт

Первые виртуальные автогонки «Формулы-1» состоятся 22 марта

Первые виртуальные автогонки в классе машин "Формула-1" взамен настоящих, отложенных из-за распространения коронавируса, пройдут с участием некоторых гонщиков 22 марта.
ТАСС Спорт 09:12
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Энергетика

В Кремле не считают катастрофой цены на нефть

В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.
Российская газета 06:13
Общество

Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.
Piter.tv вчера в 14:57
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-заммэра Воронежа по делу о взятке

РИА Новости 09:25
Экономика

ЦБ выступил против выплат населению из-за коронавируса

Банк России не видит необходимости в введении прямых выплат населению для поддержки на фоне эпидемии коронавируса.
BFM.ru 09:50
Происшествия

В подмосковной квартире нашли ребенка с запиской передать его полиции

РИА Новости 09:49
Политика

СМИ назвало главное препятствие на пути к признанию Крыма российским

По мнению автора статьи, именно Варшава является главным препятствием снятия санкций с России, хотя из Парижа и Берлина все чаще звучат призывы к изменению политики в отношении Москвы.
РИА Новости 09:47
Общество

Шведское СМИ увидело в пандемии коронавируса третью мировую войну

Колумнист шведского издания Aftonbladet Вольфганг Ханссон назвал пандемию коронавируса Третьей мировой войной «против невидимого врага».
News.ru 08:47
Армия и оружие

Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Piter.tv 09:10
Экономика

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ. Документ инициирован правительством РФ.
ТАСС вчера в 05:52
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