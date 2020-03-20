В Кремле не обсуждается возможность закрытия Москвы в связи с распространением коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 20 марта. Он также сообщил, что у президента Владимира Путина нет никаких симптомов болезни.

Кремль опроверг возможность закрытия Москвы в связи с коронавирусом

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