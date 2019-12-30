Политика
ИзвестияКремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти
В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти. Об этом говорится на официальном сайте главы государства в понедельник, 30 декабря.
Читать в источнике
Оценить564
Это такие избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина и в качестве президента, и в качестве главы правительства. Это наиболее яркие и интересные фотографии и видеозаписи прошлых лет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРамблер 11:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:47, Ашберн
Политика
Россия и Украина подписали документы по газовому транзиту
21 декабря Киев и Москва согласовали параметры нового контракта на транзит газа через Украину и договорились о полном урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам.
Политика
СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину
Москва и Киев согласовали тексты контрактов на транзит газа, однако Словакия отказывается принимать газ в предлагаемой конфигурации участников.
Футбол
«Челси» не может договориться с Абрахамом по новому контракту
«Челси» хочет договориться с нападающим Тэмми Абрахамом по новому контракту, однако переговоры зашли в тупик.
Здоровье
В Ардоне после реконструкции открыли Центральную районную больницу
Футбол
Павел Мамаев рассказал о своей цели в ФК «Ростов»
31-летний полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев рассказал, как складываются первые месяцы тренировок под руководством главного тренера Валерия Карпина.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Политика
Путин поздравил мировых лидеров с Новым 2020 годом
Президент России Владимир Путин поздравил глав государств и правительств зарубежных стран с Новым годом.
Общество
«Яндекс» подал в суд на компанию «Афиша»
Иск против организации «Компания Афиша» подал «Яндекс» в суд по интеллектуальным правам. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.
Экономика
С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей
В новом году индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% затронет 32 миллиона россиян, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Политика
Торговую сделку США и Китая подпишут в январе 2020 года
Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро рассказал, что подписание соглашения по первому этапу торговой сделки между Китаем и США состоится в начале января 2020 года.
Хоккей
ЦСКА в овертайме одолел «Локомотив» в матче КХЛ
Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях
Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Фигурное катание
Алина Загитова встретит Новый год с семьей в Москве
Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
Общество
Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей
Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Армия и оружие
Гутерреш и Помпео обсудили удары США по объектам ополчения в Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили удары американских ВВС по базе шиитского движения «Хезболла» в Ираке.
Политика
ФСБ задержала двоих украинцев за попытку пересечения границы в Крыму
Задержанных заключили под стражу и возбудили против них уголовное дело по статье 322 часть 1 УК России «Незаконное пересечение государственной границы».
Экономика
«Спортмастер» купил датские магазины Sportmaster и Rezet Sneaker Store
Ltd (головная компания ритейлера "Спортмастер" со штаб-квартирой в Сингапуре) приобрела датскую Sport Nordic Holding ApS, управляющую сетями магазинов Sportmaster и Rezet Sneaker Store.
Шоу-бизнес
Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера
В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж за баскетболиста
Отношения Марины Григорьевой-Апполоновой с игроком подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Андреем Зубковым перешли на новый уровень.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк
После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в русофобии
Космос
Физик просчитал звездный двигатель для перемещения Солнечной системы
По сравнению с аналогичным звездным двигателем, предложенным советским ученым Леонидом Шкадовым в 1987 году, двигатель Каплана имеет важное преимущество – скорость.
Происшествия
Пациентка обвинила московского врача-анестезиолога в изнасиловании
Женщина обвинила врача-анестезиолога одной из больниц в Москве в изнасиловании.
Гаджеты
В Россию пришел смартфон с NFC и огромным экраном за 7990 рублей
На российском рынке стартовали продажи смартфона Digma Citi 653, главной особенностью которого стало наличие модуля NFC и большой 6,53-дюймовый экран.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали в больницу
Артистка уточнила, что ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией.
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» назвали запоздалыми на год
США опоздали на год с введением санкций против газопровода «Северный поток-2» и уже не смогут помешать его строительству, считает американское издание Forbes.
Хоккей
МЧМ-2020. Аскаров сыграет в воротах сборной России в матче с Германией
Голкипер Ярослав Аскаров займет место в воротах сборной России в матче МЧМ-2020 против Германии.
Космос
Учёные нашли друга чёрной дыре. И доказали теорию относительности Эйнштейна
Ранее Лайф писал, что учёным удалось сделать снимок сверхмассивной чёрной дыры Стрелец А*. Исследователи также рассказали, что, по их прогнозам, "хищный" Млечный Путь в будущем сам станет "добычей" для другой галактики.