Это такие избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина и в качестве президента, и в качестве главы правительства. Это наиболее яркие и интересные фотографии и видеозаписи прошлых лет.

В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти. Об этом говорится на официальном сайте главы государства в понедельник, 30 декабря.

Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

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