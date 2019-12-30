Политика
РИА НовостиОпубликованы архивные кадры к 20-летию Путина у власти
На сайте 20.kremlin.ru опубликовали архив фотографий и видеороликов, посвященный 20-летию пребывания Владимира Путина у власти. В общий доступ выложили 600 фото и 100 видео.
Читать в источнике
Оценить601
Это такие избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина и в качестве президента, и в качестве главы правительства. Это наиболее яркие и интересные фотографии и видеозаписи прошлых лет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРамблер 11:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
Армия и оружие
МИД Ирака вызовет на ковёр посла США в Багдаде
МИД Ирака намерен вызвать американского посла в Багдаде из-за ударов армии США.
Футбол
Семак о ситуации на Украине: война — самое плохое, что может быть
Специалист заявил, что "война - самое плохое, что может быть", так как он уверен в возможном решении конфликта дипломатическим путем.
Наука
Лишний вес может помочь больным в борьбе с некоторыми видами рака
Австралийские специалисты выяснили, что в некоторых случаях избыточный вес может помогать в борьбе с раком.
Шоу-бизнес
Беременная плюс-сайз модель Эшли Грэм показала откровенное фото
Подписчики рассмотрели каждую складочку на теле звезды. Плюс-сайз модель Эшли Грэм (32) никогда не отличалась стеснительностью.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
Энергетика
«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря.
Политика
Forbes: санкции США против «Северного потока – 2» опоздали на год
Санкции США против газопровода "Северный поток – 2" запоздали на год, пишет американское издание Forbes.
Экономика
Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Политика
Начался обмен пленными между Киевом и Донбассом
Шоу-бизнес
Бузова улетела с возлюбленным блогером на отдых в Куршевель
Певица и телеведущая Ольга Бузова отправилась со своей новой пассией блогером Давидом Манукяном на отдых в Куршевель.
Политика
Кредитное рабство или шанс: надо ли Украине прощаться с МВФ в 2020 году (Главред, Украина) (Главред)
Опрошенные "Главредом" экономисты — Сергей Фурса, Олег Соскин, Тарас Загородний, Виктор Суслов и Владимир Лановой — не сошлись во мнениях, насколько выгодно Украине сотрудничество с МВФ.
Кино
Объявлена дата премьеры второго сезона «Мандалорца»
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Экономика
Агентство НКР присвоило свой первый кредитный рейтинг
Рейтинговое агентство «Национальный кредитный рейтинг» (НКР) сообщило, что присвоило Совкомбанку кредитный рейтинг AA- (ru) со стабильным прогнозом.
Экономика
В России посчитали число бедных
Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Игры
В Digital Foundry обсудили утечку характеристик PlayStation 5 и Xbox Series X
Приблизительно полгода назад появился слух с характеристиками PlayStation 5 и Xbox Series X, а теперь независимый источник Digital Foundry подтвердил правдоподобность сведений.
Политика
Освобожденные беркутовцы рассказали, как их убивали на Майдане
Расстрел сотрудников «Беркута» во время протестов на Майдане в 2014 году начался рано утром.
Хоккей
Панарин впервые примет участие в Матче звезд НХЛ
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин приглашен на Матч всех звезд НХЛ. Россиянин впервые примет участие в этом мероприятии.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу. Слишком большое количество работы в последнее время подорвало силы артистки.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила пикантное фото без лифчика
В подтверждение своих слов Макеева прикрепила скрин исследования, доказывающего, что ношение лифчиков вредно для женской груди.
Политика
Меркель в новогоднем обращении высказалась за укрепление Европы
Меркель напомнила, что благополучие и безопасность Европы зависят в том числе и от благополучия соседних стран, включая африканские.
Футбол
Головин занял второе место в опросе болельщиков «Монако»
Лучший бомбардир чемпионата Франции (13 голов в 16 матчах) подвинул на второе место российского полузащитника Александра Головина и вратаря Бенжамена Лекома.
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Спорт
Ласицкене назвала ответ ВФЛА на открытое письмо неуважением к себе
Игры
Инсайдер назвал возможную дату выхода GTA 6
Известный инсайдер PSErebus сообщил в своем Twitter о примерных сроках релиза GTA 6. По его данным, разработчики из Rockstar Games запланировали выход игры на осень 2021 года.
Общество
Минпромторг возобновляет программы льготного автокредитования
Минпромторг с 1 января 2020 года возобновляет адресные программы поддержки спроса на автомобили, которые работают через льготное автокредитование - "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Культура
Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.