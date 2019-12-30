Политика
ИзвестияКремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти
В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти. Об этом говорится на официальном сайте главы государства в понедельник, 30 декабря.
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Это такие избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина и в качестве президента, и в качестве главы правительства. Это наиболее яркие и интересные фотографии и видеозаписи прошлых лет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРамблер 11:15
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Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
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Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
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Происшествия
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Армия и оружие
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Хоккей
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Политика
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Политика
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Ускорение строительства газопровода не входило в планы США.
Политика
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Власти США не намерены прекращать введение санкций против Ирана. Ожидается, что новый пакет ограничений будет принят уже в 2020 году.
Футбол
Антонио Кассано: «80% футболистов состава не заслуживают играть в „Милане“. Но приход Ибрагимовича заставит их работать»
Бывший нападающий «Милана» Антонио Кассано прокомментировал возвращение в команду нападающего Златана Ибрагимовича.
Происшествия
При столкновении машин в Сыктывкаре погибли два человека
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Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
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Происшествия
Появилось видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись с места аварии в Псковской области.
Шоу-бизнес
Галина Волчек оставила наследство в 50 млн рублей
Общий размер наследства умершей несколько дней назад Галины Волчек, художественного руководителя театра "Современник", составил примерно 50 миллионов рублей.
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Общество
МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»
МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Шоу-бизнес
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Парад откровенных снимков Настя решила начать уже сейчас.
Авто
Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили
В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили.
Политика
Границу с Крымом пытались пересечь два украинца
На границе с Крымом ночью были задержаны два гражданина Украины, которые пытались пересечь границу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Финансы
Рубль завершает год разнонаправленно
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Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Общество
Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк
На 92 году жизни скончался советский авиаконструктор, создатель сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк, сообщают СМИ.
Происшествия
Скопление полиции у ТК «Дунай» вызвано забастовкой сотрудников Spar
По сообщению источника, полиция прибыла в связи с забастовкой сотрудников закрывшегося магазина Spar, расположенного в торговом центре «Дунай».