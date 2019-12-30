Это такие избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина и в качестве президента, и в качестве главы правительства. Это наиболее яркие и интересные фотографии и видеозаписи прошлых лет.

В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти. Об этом говорится на официальном сайте главы государства в понедельник, 30 декабря.

Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

Происшествия В Новомосковске перевернулся пассажирский автобус В Новомосковске перевернулся пассажирский автобус Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области По предварительной информации, в результате ДТП пострадали восемь человек.

Происшествия В Новосибирске мужчина с ножом напал на полицейских Мужчина напал с ножом на полицейских в подъезде жилого дома в Заельцовском районе Новосибирска, сотрудники правоохранительных органов в ответ применили табельное оружие.

Происшествия Трамвай столкнулся с грузовиком на севере Москвы На севере Москвы вечером в понедельник произошло столкновение трамвая и КамАЗа, информация о пострадавших уточняется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Армия и оружие В НАТО повздорили о том, как лучше сбивать российские «Авангарды» Информационное издание «The Aviationist» высказало в адрес российских военных массу неодобрения, по сути, пожаловавшись, что российские военные разработчики и представители оборонного ведомства не продемонстрировали российскую гиперзвуковую ракету «Авангард», из-за чего общая методика противодействия российскому гиперзвуковому оружию до сих пор не выработана.

Политика Захарова призвала ЕС отреагировать на ситуацию со Sputnik в Эстонии «Призываем компетентные органы ЕС, в частности Европейский совет и Европейскую внешнеполитическую службу, дать надлежащую оценку действиям властей Эстонии и их ссылкам на позицию Евросоюза», — заключила Захарова.

Происшествия При столкновении машин в Сыктывкаре погибли два человека В 2018 году в Коми произошло 1065 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1448 получили травмы различной степени тяжести.

Общество МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби» МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Авто Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили.

Политика Границу с Крымом пытались пересечь два украинца На границе с Крымом ночью были задержаны два гражданина Украины, которые пытались пересечь границу. Об этом сообщает РИА "Новости".