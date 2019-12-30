Политика

ИзвестияИзвестияКремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти. Об этом говорится на официальном сайте главы государства в понедельник, 30 декабря.
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Дмитрий Песков
Это такие избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина и в качестве президента, и в качестве главы правительства. Это наиболее яркие и интересные фотографии и видеозаписи прошлых лет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРамблер 11:15

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