Политика
Lenta.ruКремль опубликовал серию фотографий к 20-летию президентства Путина
Авторами материалов стали личные фотографы и операторы президента. В настоящий момент на сайте доступны более 600 фотографий и 100 видеороликов с 1999 по 2004 год. Часть из них показывали и ранее, а некоторые публикуются впервые.
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Это такие избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина и в качестве президента, и в качестве главы правительства. Это наиболее яркие и интересные фотографии и видеозаписи прошлых лет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРамблер 11:15
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Политика
«Газпром» подписал с Украиной мировое соглашение
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Если Егоров не соглашался с оценкой, а работу судьи критиковали в СМИ, процедуру проводили с учетом регламента: рапорт возвращали инспектору, а если он не менял оценку, случай отправляли на рассмотрение экспертно-судейской комиссии РФС.
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Дизайнер Wayne S перенёс карту Summoner's Rift для режима пять на пять в League of Legends на графический движок Unreal Engine 4. Он опубликовал видео с проектом на YouTube.
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Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
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Издание отмечает, что США опоздали на год с введением ограничительных мер против против газопровода.
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Сборная США по хоккею обыграла команду Чехии в овертайме матча молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.
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В РПЦ объяснили разрешение «иностранных» имен при крещении
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