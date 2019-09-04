Политика
Rambler News ServiceКремль отказался анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков в ходе брифинга заявил о прогрессе в процессе подготовки обмена с Украиной удерживаемыми лицами.
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с чего всё началось
В Кремле между тем воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.Интерфакс01:34
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СМИ называют примерную дату начала обмена обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной
Независимая газета01:15
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 14:45, Вашингтон
Экономика
Дорогие сувениры в честь получения Украиной томоса никто не купил
Памятная монета по случаю получения Православной церковью Украины (ПЦУ) томоса об автокефалии не вызвала интереса у украинских покупателей.
Lenta.ru 10:39
Политика
Демографическую ситуацию на Дальнем Востоке Путин считает тревожной
На сегодняшний день демографическая ситуация на Дальнем Востоке остаётся тревожной.
REGNUM 07:42
Футбол
«Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов
«Локомотив» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.
Чемпионат 13:09
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Здоровье
В Дагестане вместо 15 модульных ФАПов откроют 20
Контракты были заключены 26 августа. В некоторых населенных пунктах уже стартовали работы по установке модульных ФАПов.
Министерство здравоохранения Республики Дагестан 13:10
Происшествия
В Ставрополье разбился штурмовик Су-25
В Ставропольском крае во время планово-учебного полета разбился штурмовик Су-25УБ.
Петербургский дневник вчера в 08:36
Политика
Телеведущий Соловьев прогнозирует локальные войны на Украине
Известный телеведущий Владимир Соловьев считает, что в скором времени Украина будет обречена на войны местного значения.
Millionaire.ru 13:39
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Политика
В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.
Интерфакс 06:18
Происшествия
Бросивший урну в ОМОН Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии
Ореанда-Новости 10:37
Политика
Путину и Моди показали ритуал защиты от злых духов
Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди показали ритуал защиты от злых духов, сообщает «РИА Новости».
РБК 12:50
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с телом покойного
Внутри катафалка находилось тело мужчины.
ТАСС 09:56
Здоровье
Популярная низкоуглеводная диета может быть опасна для печени
У НАЖБП репутация "тихого убийцы": многие люди даже и не догадываются, что у них жировая болезнь печени, поскольку заболевание, как правило, изначально не вызывает никакого дискомфорта до тех пор, пока не разовьется до более поздней стадии - цирроза, неалкогольного стеатогепатит (НАСГ) или даже рака.
Российская газета 04:01
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru вчера в 08:17
Общество
Аскольда Запашного экстренно прооперировали в Германии
Общественная служба новостей 06:02
Шоу-бизнес
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продает загородный дом
Экс-суженый звезды телеканала «ТНТ» Ольги Бузовой, бывший полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов решил продать загородные апартаменты, которые в свое время начинал строить с певицей.
Дни24 01:59
Происшествия
В Великобритании изъяли рекордную партию героина в 1,3 тонны
Национальное агентство по борьбе с преступностью совместно с пограничной службой Великобритании изъяло рекордную партию героина в 1,3 тонны стоимостью более 120 миллионов фунтов.
РИА Новости вчера в 20:36
Политика
Президент России прибыл в Монголию
Президент Российской Федерации Владимир Путин с официальным визитом прибыл в Монголию.
ПолитРоссия 02 сентября в 13:44
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ангарске
Российская газета 06:33
Экономика
Украина вернула МВФ все кредиты за 2014 год
На Украине расплатились с долгами по кредитам МВФ, выданным в 2014 году. При этом в стране уже мечтают залезть в новые.
Газета.Ru 12:41
Политика
Киев хочет вернуть российских наблюдателей в Донбасс
Киев хочет вернуть российских наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации сторон.
Газета.Ru 14:29
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки
Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
WomanHit.ru 11:50
Политика
Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень.
Комсомольская правда 02:00
Происшествия
Российские туристы задержали в Италии уличного вора
Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи.
Lenta.ru 14:40
Происшествия
Руку ребенка на «Чкаловской» затянуло в эскалатор
В Петербурге рука восьмилетнего ребенка попала в гребенку эскалатора. Инцидент произошел на станции метро «Чкаловская».
Мойка78 12:48
Наука
У побережья Хоккайдо обнаружили новый вид китов
Черный кит какое-то время оставался непонятным для биологов видом клюворылых китов, но эксперт из Университета Хоккайдо Такаси Мацуисии его коллеги изучили четыре туши, обнаруженные на северном побережье Хоккайдо в 2012 году.
Росбалт 09:43