Кремль отказался давать оценку действиям правоохранителей в Белоруссии
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Кремль не будет давать оценки действиям белорусских правоохранителей в отношении протестующих, это было бы вмешательством во внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
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