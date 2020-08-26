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ФАН
ФАН

Кремль отказался давать оценку действиям правоохранителей в Белоруссии

Кремль не будет давать оценки действиям белорусских правоохранителей в отношении протестующих, это было бы вмешательством во внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
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Lenta.ru

Песков ответил на вопрос о «мирной революции» в Белоруссии

Lenta.ru06:16
РБК

Кремль отказался оценивать слова Тихановской о мирной революции

РБК06:35
Коммерсантъ

Песков: оценка действий белорусских силовиков была бы иностранным вмешательством

Коммерсантъ06:24
RT на русском

Песков не стал оценивать заявления о «мирной революции» в Белоруссии

RT на русском07:16
Известия

Песков не стал комментировать слова Тихановской о «мирной революции»

Известия06:07
РИА Новости

Кремль отказался оценивать ситуацию в Белоруссии

РИА Новости05:51
ТАСС

Песков не стал комментировать слова Тихановской о «мирной революции» в Белоруссии

ТАСС05:47
КП - Беларусь

Дмитрий Песков отказался оценивать ситуацию в Беларуси

КП - Беларусь08:33

Мосгорсуд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу

В марте 2020 года Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск защиты Захарченко к администрации СИЗО-2, которая признала Захарченко склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов.
Мосгорсуд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу
Известия05:58
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Прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы в Уфе

Прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Кировского районного суда города.
Интерфакс05:19
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45-летняя Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности

Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности Источники из окружения Татьяны Навки, предпочитающие оставаться анонимными, подтвердили, что Татьяна Навка и Дмитрий Песков готовятся вновь стать родителями.
Вокруг ТВ05:26
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице Минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомости09:57
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru08:44
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Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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«Барселона» не рассматривает вариант с уходом Месси

Спортивный директор «Барселоны» Рамон Планес заявил журналистам, что в клубе намерены сохранить форварда Лионеля Месси, который во вторник отправил в офис факс с требованием досрочно расторгнуть контракт.
Евро-футбол.ру09:23

Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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