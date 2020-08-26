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Кремль отказался давать оценку действиям правоохранителей в Белоруссии

Кремль не будет давать оценки действиям белорусских правоохранителей в отношении протестующих, это было бы вмешательством во внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
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РИА Новости

Кремль отказался оценивать ситуацию в Белоруссии

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Кремле отказались давать оценку происходящему в Белоруссии, так как это означало бы вмешательство во внутренние дела республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:51
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RT на русском

Песков не стал оценивать заявления о «мирной революции» в Белоруссии

RT на русском07:16
ТАСС

Песков не стал комментировать слова Тихановской о «мирной революции» в Белоруссии

ТАСС05:47
Коммерсантъ

Песков: оценка действий белорусских силовиков была бы иностранным вмешательством

Коммерсантъ06:24
Lenta.ru

Песков ответил на вопрос о «мирной революции» в Белоруссии

Lenta.ru06:16
Известия

Песков не стал комментировать слова Тихановской о «мирной революции»

Известия06:07
Московский Комсомолец

Кремль отказался называть происходящее в Белоруссии «мирной революцией»

Московский Комсомолец05:54
РБК

Кремль отказался оценивать слова Тихановской о мирной революции

РБК06:35
КП - Беларусь

Дмитрий Песков отказался оценивать ситуацию в Беларуси

КП - Беларусь08:33

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры, назвав "печальной историей" ситуацию вокруг этого предприятия и шихана Куштау.
Газета.Ru10:53
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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
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Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
ТАСС10:47
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Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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США поддерживают призыв Евросоюза расследовать отравление Навального

Глава МИД РФ Сергей Лавров, встречаясь с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, подчеркнул, что Россия заинтересована в объективном расследовании ситуации с отравлением Навального, а также отметил поспешность, с которой США и ЕС поддержали версию о его умышленном отравлении.
ИА Красная Веснавчера в 15:22
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Экс-подполковник МВД оказался авторитетом Колей Кувалдой

В Ростове-на-Дону суд приговорил бывшего начальника подразделения собственной безопасности главного управления МВД России по Ростовской области к восьми годам лишения свободы и штрафу с лишением специального звания.
Lenta.ru03:32
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Совбез ООН не поддержал предложение США по санкциям против Ирана

США не могут требовать восстановления санкций против Ирана за неисполнение ими положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявили члены Совета Безопасности ООН в ходе заседания.
Общественная служба новостей17:51
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