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ФАН
ФАН

Кремль отказался давать оценку действиям правоохранителей в Белоруссии

Кремль не будет давать оценки действиям белорусских правоохранителей в отношении протестующих, это было бы вмешательством во внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
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RT на русском

Песков не стал оценивать заявления о «мирной революции» в Белоруссии

RT на русском07:16
Известия

Песков не стал комментировать слова Тихановской о «мирной революции»

Известия06:07
Коммерсантъ

Песков: оценка действий белорусских силовиков была бы иностранным вмешательством

Коммерсантъ06:24
Lenta.ru

Песков ответил на вопрос о «мирной революции» в Белоруссии

Lenta.ru06:16
РБК

Кремль отказался оценивать слова Тихановской о мирной революции

РБК06:35
РИА Новости

Кремль отказался оценивать ситуацию в Белоруссии

РИА Новости05:51
ТАСС

Песков не стал комментировать слова Тихановской о «мирной революции» в Белоруссии

ТАСС05:47

Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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Стало известно о рисках распространения чумы в Китае

Как отмечает издание, подобные опасения возникли после того, как в центральном районе Монголии выявили три новых случая инфицирования, а власти страны объявили, что теперь 17 из 21 монгольского региона находятся в зоне риска дальнейшего распространения чумы.
Lenta.ru08:26

Разрешен парадокс, связанный с перемычкой нашей Галактики

В настоящее время перемычка как раз встречается с одним из рукавов Млечного пути, поэтому при наблюдениях галактического центра мы видим более крупную и медленную перемычку, в то время как наблюдения движения звезд, расположенных в окрестностях Солнца, выявляют истинные размер и скорость движения перемычки, пояснили авторы свою концепцию.
AstroNews.ru06:57

Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что президент Владимир Зеленский сейчас имеет все возможности для вторжения на территорию Крыма, сообщает «Радио Свобода».
Городовойвчера в 14:31
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Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна COVID-19

По словам главного инфекциониста Минздрава РФ Владимира Челанова, в ближайшее время в России ожидается некритичный рост заболеваемости – динамика КОВИД-19 вырастет в осенне-зимний период на фоне других респираторных вирусных инфекций.
Evo-rus.com08:11
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45-летняя Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности

Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности Источники из окружения Татьяны Навки, предпочитающие оставаться анонимными, подтвердили, что Татьяна Навка и Дмитрий Песков готовятся вновь стать родителями.
Вокруг ТВ05:26
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Мосгорсуд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу

В ноябре 2019 г. администрация СИЗО, где Захарченко отбывает наказание, признала его склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов, сообщал ТАСС со ссылкой на адвоката экс-полковника.
Ведомости07:02
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Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
RT на русском06:25
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