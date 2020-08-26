Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Кремль отказался оценивать слова Тихановской о мирной революции

Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая накануне в выступлении перед Европарламентом назвала происходящее мирной революцией.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
В данном случае давать какие-то оценки происходящему или давать оценки тем или иным действиям правоохранительных органов, которые выполняют функции по обеспечению правопорядка, означало бы вмешательство в дела нашей соседней союзнической Белоруссии. Мы этого делать не будем.
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

«Это означало бы вмешиваться во внутренние дела». Кремль решил не давать оценок событиям в Белоруссии

Фонтанка.Ру06:47
РБК

Кремль отказался оценивать слова Тихановской о мирной революции

РБК06:35
ТАСС

Песков не стал комментировать слова Тихановской о «мирной революции» в Белоруссии

ТАСС05:47
Lenta.ru

Песков ответил на вопрос о «мирной революции» в Белоруссии

Lenta.ru06:16
Известия

Песков не стал комментировать слова Тихановской о «мирной революции»

Известия06:07
Московский Комсомолец

Кремль отказался называть происходящее в Белоруссии «мирной революцией»

Московский Комсомолец05:54
Коммерсантъ

Песков: оценка действий белорусских силовиков была бы иностранным вмешательством

Коммерсантъ06:24

Премьер Финляндии предложила отказаться от восьмичасового рабочего дня

Финляндия развеяла миф о планах ввести 4-дневную рабочую неделю Идею сокращения рабочего дня до шести часов и перехода на 4-дневную рабочую неделю Марин выдвигала еще до того, как стала премьером, напоминает агентство.
Премьер Финляндии предложила отказаться от восьмичасового рабочего дня
Forbesвчера в 08:42
5

За сутки в Костромской области коронавирусом заболели 65 человек

Диагноз за минувшие сутки подтвердился также у жителей Мантуровского района (+8), Шарьи (+3), Нерехты (+3), Буйского района (+2), Неи (+2). По одному новому заболевшему – в Чухломе, Поназыреве и Кадыйском районе.
ГТРК Костромавчера в 02:12
155

Мосгорсуд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу

В марте 2020 года Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск защиты Захарченко к администрации СИЗО-2, которая признала Захарченко склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов.
Известия05:58
2

Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна COVID-19

Заместитель директора Всемирной организации здравоохранения Раньери Герра в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что увеличение числа заболевших было ожидаемо, но всё еще есть шанс избежать полноценной второй волны.
НГС.Кемерово21:00
46

Загадочные находки на снимках Марса, которые никогда не получат объяснения от NASA

Энтузиасты из числа уфологов и конспирологов обнаружили массу интересных объектов на существующих в открытом доступе фотографиях Марса, но эксперты Национального аэрокосмического агентства (NASA) США не комментируют большую часть таких находок, чем еще в большей степени подогревают конспирологические теории.
Planet Todayвчера в 07:00

Новый клип группы BTS установил рекорд в YouTube

Сеул, 26 августа 2020, 11:01 — REGNUM Видеоклип песни южнокорейского бойз-бенда BTS — Dynamite набрал 200 млн просмотров на видеохостинге YouTube за рекордно короткое время — 4 дня и 12 часов после публикации 21 августа.
REGNUM04:01
283

РСПП предложил отсрочить взимание сбора на обновление портов

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил отсрочить взимание инвестиционного портового сбора (ИПС) минимум до лета 2021 года, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания от 19 августа, которое глава РСПП Александр Шохин провел со стивидорами и экспортерами грузов.
Интерфакс02:04