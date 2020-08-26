Кремль отказался оценивать слова Тихановской о мирной революции
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Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая накануне в выступлении перед Европарламентом назвала происходящее мирной революцией.В источнике
В данном случае давать какие-то оценки происходящему или давать оценки тем или иным действиям правоохранительных органов, которые выполняют функции по обеспечению правопорядка, означало бы вмешательство в дела нашей соседней союзнической Белоруссии. Мы этого делать не будем.
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