Происшествия
BFM.ruСуд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова
Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики. Об этом сообщает корреспондент Business FM.
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В данном случае надо ориентироваться на решение суда, что мы и делаем, мы его не комментируем. Потом также было сказано о своевременных действиях, если я не ошибаюсь. Но дальше просто наблюдаем за развитием ситуации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:58
с чего всё началось
Басманный суд Москвы не удовлетворил жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие Следственного комитета (СК) РФ в расследовании дела о наркотиках, по которому ранее он был обвиняемым. Как заявил журналистам после заседания адвокат Голунова Сергей Бадамшин, они намерены обжаловать решение суда.Интерфакс03:16
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