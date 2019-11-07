Политика
Lenta.ruКремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 7 ноября.
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Я не читал оригинал стенограмм этого заседания правительства, не читал распечаток оригиналов заявлений Кадырова. Публикацию BBC, при всём уважении к этой корпорации, считать за первоисточник не могу и не буду.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельREGNUM 07:50
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:20, Ашберн
Политика
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Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии
Бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России Борис Мазо задержан в Австрии.
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RT на русском 05:56
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RT на русском 04:38
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Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
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Газета.Ru вчера в 12:41
Технологии
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