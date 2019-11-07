Я не читал оригинал стенограмм этого заседания правительства, не читал распечаток оригиналов заявлений Кадырова. Публикацию BBC, при всём уважении к этой корпорации, считать за первоисточник не могу и не буду.

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