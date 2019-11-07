Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 7 ноября.
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Дмитрий Песков
Я не читал оригиналов стенограмм этого заседания правительства Чечни, не читал распечаток оригиналов заявлений Кадырова. Публикации Би-би-си, при всем уважении к этой корпорации, считать за первоисточник в этой истории не могу и не буду.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЗакC.Ру 08:55

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