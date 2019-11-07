Политика
Lenta.ruКремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 7 ноября.
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Я не читал оригиналов стенограмм этого заседания правительства Чечни, не читал распечаток оригиналов заявлений Кадырова. Публикации Би-би-си, при всем уважении к этой корпорации, считать за первоисточник в этой истории не могу и не буду.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЗакC.Ру 08:55
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Общество
Росгидромет назвал города России с самым загрязненным воздухом
Летом этого года Росгидромет уже называл населенные пункты с самыми высокими показателями загрязнения воздуха.
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Армия и оружие
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Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Культура
Christie’s покажет в Москве лоты аукциона «Шедевры русского искусства»
Ключевые лоты аукциона Christie’s «Шедевры русского искусства», среди которых работы Рериха, Айвазовского и Фешина, будут представлены в Москве с 8 по 10 ноября, сообщила соглава аукциона Christie’s Маргарита Оганесян, 7 ноября передает Интерфакс.
Красная весна 09:09
Политика
Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву
В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
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Спорт
Колобков заявил об отсутствии изменений в переданной WADA базе данных
23 сентября эксперты WADA нашли следы манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год, которая была ранее им передана для изучения.
Известия 03:48
Политика
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление французского президента Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" Североатлантического альянса.
Life.ru 09:28
Футбол
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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от игры защитника Кайла Уокера в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1). В ходе встречи Уокеру пришлось встать в ворота вместо удалённого Клаудио Браво.
Metaratings 06:06
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов
Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru вчера в 06:27
Экономика
США и Китай договорились о поэтапной отмене санкций
Министерство торговли Китая сообщило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных санкций, что позволит странам закончить торговую войну.
Коммерсантъ 11:20
Транспорт
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Компания в четверг объявила, что продажа билетов на поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост, стартуют 8 ноября 2019 года, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря.
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Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
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Lenta.ru 08:54
Политика
Рашкин не будет извиняться за обвинения в адрес вице-спикера Совфеда
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин отказался извиняться за свои слова о вице-спикере Совета Федерации Юрии Воробьёве и главе Подмосковья Андрее Воробьёве.
News.ru 06:03
Наука
Впервые за 20 лет обнаружен новый штамм ВИЧ
БИЗНЕС Online 00:14
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей
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Моя Москва.онлайн вчера в 05:03
Общество
В Москве прошло шествие в честь 102-й годовщины Октябрьской революции
Демонстрация коммунистов, посвященная 102-й годовщине Октябрьской революции, прошла по центру Москвы от Страстного бульвара по Петровке до Площади Революции.
ТАСС 09:02
Наука
В США роботов научили ориентироваться на местности
В США роботов научили ориентироваться на местности, система состоит из лидара, вычислительного блока на базе четырехъядерного процессора Intel Core i7 и оптико-электронных камер.
МедиаПоток 07:01
Политика
Токаев поднял проблему реки Урал на переговорах с Путиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднял вопрос о проблеме реки Урал и встретил понимание со стороны президента РФ.
РИА Новости 10:30
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Актер Джеймс Дин скончался в возрасте 24-х лет.
iReactor 09:24
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда вчера в 09:38
Происшествия
Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков
Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
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Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 17:25
Общество
Россия может передать Франции останки соратника Наполеона
Летом под Смоленком нашли останки соратника Наполеона генерала Гюдена. Тесты ДНК подтвердили их подлинность.
Российская газета 08:22
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Бывший мэр Каспийска стал фигурантом уголовного дела
Следственные органы СУ СКР по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова.
Коммерсантъ 05:18
Авто
Российский авторынок в октябре резко упал
Российская газета 08:00
Авто
Назвали самые защищенные от угона автомобили
Эксперты из Thatcham Research протестировали несколько моделей и пришли к выводу, что Audi A6 Allroad, BMW 1 серии, BMW 8 серии, BMW X6, Ford Puma и Volkswagen Passat очень сложно угнать не имея ключа.
SpeedMe 00:17
Гаджеты
AMD выводит на рынок 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X
Формально представив процессор Ryzen 9 3950X ещё в середине года, компания AMD сперва обещала начать продажи в сентябре, но к концу третьего квартала заявила, что новинка с 16 ядрами выйдет на рынок только в ноябре.
3DNews 09:00