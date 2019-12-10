Политика
Телеканал 360°Кремль отказался считать газовый спор России и Украины урегулированным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить об урегулировании «газового вопроса» с Украиной не приходится. Однако ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что вопрос о выплате трех миллиардов долларов снят.
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Общество
Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет
Политика
Путин поручит прокуратуре снова проверить дело «Нового величия»
Президент Владимир Путин поручит прокуратуре вновь разобраться с делом "Нового величия", передает ТАСС .
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова в Париже
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита из России якобы "сдали нервы".
Политика
Экономист прокомментировал суд по спору России и Украины о евробондах
Украинский экономист Александр Дудчак прокомментировал начало слушаний по спору России и Украины о непогашенных евробондах на три миллиарда долларов.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Космос
Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
Общество
Шнуров посвятил стихи экс-мэру Москвы Лужкову
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову.
Гаджеты
Apple прояснила детали беспроцентной рассрочки на iPhone
В октябре глава Apple Тим Кук (Tim Cook) объявил, что в Apple Card скоро появится услуга рассрочки без процентов для iPhone.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Наука
Ученые узнали, как восстановить печень после употребления алкоголя
В ходе экспериментов на мышах исследователи установили, что после восьми недель хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника и наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
Экономика
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Происшествия
Гендиректора «Метростроя» задержали в Петербурге
Генерального директора компании "Метрострой" Николая Александрова задержали в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе строительной компании.
Политика
На Порошенко заведено новое уголовное дело
Первый замглавы администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Футбол
«Динамо» проведет сборы в Турции
Пресс-служба «Динамо» сообщает, что команда проведет три сбора в Турции.
Общество
Раки привлекут к себе людей, а Девам нужно составить план
Займитесь накоплением и планированием, но пока не спешите действовать. ♒️ Водолей Ваши конкуренты не оставят вам шансов на развитие.
Спорт
Путин отреагировал на решение WADA по России
Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) требует анализа, в том числе и того, что лежит на поверхности – таким образом президент России Владимир Путин прокомментировал санкции организации в отношении российского спорта.
Политика
Путин поддержал идею наказания чиновников за хамство в адрес граждан
Президент России Владимир Путин поддержал идею о привлечении к ответственности чиновников за оскорбления и хамство в адрес граждан.
Политика
Путин высказался о приговорах за «брошенный стаканчик»
Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о публичных протестах России и нарушениях закона, связанных с нападением на сотрудников правоохранительных органов.
Политика
В Германии санкции против «Северного потока-2» назвали «прямой атакой»
Эксперты Восточного комитета полагают, что действия США подрывают достижение наметившейся нормализации отношений между Россией и Украиной при посредничестве Берлина и Парижа.
Общество
Роскачество проверило оливковый майонез
Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
Политика
В Госдуме отреагировали на принятие ГА ООН резолюции по Крыму
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Экономика
«Ростех» оценил расходы операторов на «закон Яровой» в 10 млрд рублей
Российские операторы-связи и интернет-компании потратили больше 10 млрд рублей на закупку российского оборудования для исполнения "закона Яровой", сообщил директор радиоэлектронного комплекса "Ростеха" Сергей Сахненко.
Политика
Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата
Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов.
Политика
Путин поддержал использование материнского капитала для операций детей
Президент России Владимир Путин на встрече с региональными уполномоченными по правам человека не исключил, что материнский капитал можно будет использовать для оплаты операций детям-инвалидам.