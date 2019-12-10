Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Кремль отказался считать газовый спор России и Украины урегулированным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить об урегулировании «газового вопроса» с Украиной не приходится. Однако ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что вопрос о выплате трех миллиардов долларов снят.
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В Кремле сообщили, что проблема транзита газа через Украину пока что не урегулирована

Эхо Москвы10:26

Кремль: газовый спор с Украиной не урегулирован

Газета.Ru10:06

В Кремле отказались считать газовый спор с Украиной урегулированным

RT на русском08:20

Песков: окончательно договориться по газу в Париже не удалось

Коммерсантъ07:36

Кремль не считает урегулированным газовый спор России и Украины

РИА Новости07:13

Песков: проблема с продлением договора о транзите газа через Украину не урегулирована

ТАСС06:49

Кремль отказался считать решенным газовый спор с Украиной

РБК06:45
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Путин поручит прокуратуре снова проверить дело «Нового величия»

Президент Владимир Путин поручит прокуратуре вновь разобраться с делом "Нового величия", передает ТАСС .
ЗакC.Ру 10:59
Политика

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита из России якобы "сдали нервы".
РИА Новости 11:28
Политика

Экономист прокомментировал суд по спору России и Украины о евробондах

Украинский экономист Александр Дудчак прокомментировал начало слушаний по спору России и Украины о непогашенных евробондах на три миллиарда долларов.
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Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
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Шнуров посвятил стихи экс-мэру Москвы Лужкову

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову.
Политическая Экспертиза 12:31
Гаджеты

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В октябре глава Apple Тим Кук (Tim Cook) объявил, что в Apple Card скоро появится услуга рассрочки без процентов для iPhone.
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Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
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Какой флот строит Россия и для чего

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В ходе экспериментов на мышах исследователи установили, что после восьми недель хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника и наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.
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По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
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Экономика

Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
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Происшествия

Гендиректора «Метростроя» задержали в Петербурге

Генерального директора компании "Метрострой" Николая Александрова задержали в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе строительной компании.
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Первый замглавы администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко.
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Займитесь накоплением и планированием, но пока не спешите действовать. ♒️ Водолей Ваши конкуренты не оставят вам шансов на развитие.
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Общество

Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан

Lenta.ru 08:10
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Путин отреагировал на решение WADA по России

Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) требует анализа, в том числе и того, что лежит на поверхности – таким образом президент России Владимир Путин прокомментировал санкции организации в отношении российского спорта.
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Путин поддержал идею наказания чиновников за хамство в адрес граждан

Президент России Владимир Путин поддержал идею о привлечении к ответственности чиновников за оскорбления и хамство в адрес граждан.
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Путин высказался о приговорах за «брошенный стаканчик»

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о публичных протестах России и нарушениях закона, связанных с нападением на сотрудников правоохранительных органов.
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Общество

Ученый рассказал, зачем на белом медведе в Арктике написали «Т-34»

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В Германии санкции против «Северного потока-2» назвали «прямой атакой»

Эксперты Восточного комитета полагают, что действия США подрывают достижение наметившейся нормализации отношений между Россией и Украиной при посредничестве Берлина и Парижа.
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Общество

Роскачество проверило оливковый майонез

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В Госдуме отреагировали на принятие ГА ООН резолюции по Крыму

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
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Экономика

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Российские операторы-связи и интернет-компании потратили больше 10 млрд рублей на закупку российского оборудования для исполнения "закона Яровой", сообщил директор радиоэлектронного комплекса "Ростеха" Сергей Сахненко.
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Политика

Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата

Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов.
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Путин поддержал использование материнского капитала для операций детей

Президент России Владимир Путин на встрече с региональными уполномоченными по правам человека не исключил, что материнский капитал можно будет использовать для оплаты операций детям-инвалидам.
News.ru 12:37
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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