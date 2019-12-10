Политика
Lenta.ruКремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины
России и Украине пока не удалось урегулировать вопрос продления договора о транзите газа и судебных претензий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 10 декабря.
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Политика
Путин поделился впечатлением от встречи с Зеленским
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Париже прошла в деловом ключе.
Общество
В ГИБДД заявили о нехватке сотрудников
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в ряде регионов России начались сокращения штатной численности сотрудников Госавтоинспекции, но при этом центральный аппарат ведомства затронут не будет.
Политика
Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита»
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита», отметив, что некоторые заявления команды президента Владимира Зеленского «вызывают беспокойство».
Общество
Клиника Мюнхена назвала причину смерти Юрия Лужкова
В клинике мюнхенского университета «Гроссхадерн» назвали причину смерти Юрия Лужкова после операции на сердце.
Спорт
WADA на 4 года запретило России участвовать в Олимпийских играх и ЧМ
Сегодня исполком WADA принял решение лишить Россию права участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.
Кино
Объявлены номинации на «Золотой глобус»
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Общество
Победительницей «Мисс Вселенная» стала представительница ЮАР
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» в этом году стала представительница из Южно-Африканской республики Зозибини Тунзи.
Футбол
Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов
"Барселона" опубликовала заявку на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером", из которой стало понятно, что несколько игроков, включая Лионеля Месси, не полетят в Милан.
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Политика
«Газпром» продолжит переговоры с Украиной в ближайшие дни
"Газпром" в ближайшие дни планирует продолжить переговоры с Украиной по газовому вопросу, сообщил журналистам председатель правления российского холдинга Алексей Миллер по итогам контактов в рамках саммита глав государств в Париже.
Общество
Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck
Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
Политика
Санна Марин из Финляндии стала самым молодым премьер-министром в мире
Как следствие, в Суоми назначение женщины на пост премьер-министра теперь не просто возможно, а, с точки зрения Санни Марин, является будничным делом, о чем политикам слабого пола в других странах остается только мечтать.
Шоу-бизнес
Суд отказал Оксане Воеводиной в проведении ДНК-теста королю Малайзии
Политика
Позиции Льва Пономарева порой далеки от правозащитных, заявил Путин
Президент России Владимир Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека (СПЧ) пообещал посмотреть на ситуацию вокруг правозащитной организации Льва Пономарева "За права человека", заявив, что до сих пор ему никто не мешал работать, хотя его позиции порой далеки от правозащитной деятельности.
Общество
Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон
Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года.
Происшествия
В Петербурге семеро мужчин напали на девушку из-за внешнего вида
В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте семеро мужчин напали на группу девушек из-за их внешнего вида, передает "Бумага".
Здоровье
Белозерцев побывал в «бережливой поликлинике» Сердобска
С 2017 года в больнице реализуется федеральный проект «Бережливая поликлиника», работа которой направлена на сокращение времени пребывания посетителей в поликлинике, обеспечение доступности и повышение качества оказания медпомощи.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро Москвы
Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии был одним из организаторов взрывов в московском метро, передает РИА Новости.
Происшествия
Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой
Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
Общество
Гендиректора «Метростроя» задержали в Петербурге
Генерального директора компании "Метрострой" Николая Александрова задержали в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе строительной компании.
Происшествия
Прокуратура разберется с давкой в ходе эвакуации петербургской школы
Прокуратура Приморского района начала проверку информации о том, что во время эвакуации школьников и учителей школы № 246 на Планерной улице случилась серьезная давка.
Общество
Эксперт оценил инициативу о конфискации автомобилей у пьяных водителей
Накануне в Совфеде с инициативой о конфискации машин за повторный случай вождения в нетрезвом виде выступил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Экономика
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Авто
Группа ГАЗ зарегистрировала три новых названия со словом «ГАЗель»
«Группа ГАЗ» запатентовала три новых товарных знака со словом «ГАЗель». Это новинки GAZelle Bonus, GAZelle City и GAZelle Super.
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.