Политика

КоммерсантъКоммерсантъПесков: окончательно договориться по газу в Париже не удалось

По итогам переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не удалось окончательно договориться по транзиту газа, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Двусторонняя встреча состоялась 9 декабря на полях саммита «нормандской четверки» в Париже.
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Песков: окончательно договориться по газу в Париже не удалось

Коммерсантъ07:36

Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины

Lenta.ru07:31

Песков: проблема с продлением договора о транзите газа через Украину не урегулирована

ТАСС06:49

Песков: Путин и Зеленский не смогли решить все газовые проблемы на встрече в Париже

Газета.Ru07:06

Дмитрий Песков: России и Украине пока не удалось решить проблему с продлением договора о транзите газа

Эхо Москвы07:04

В Кремле не считают газовый спор с Украиной урегулированным

РИА Новости07:13

Кремль отказался считать урегулированным газовый спор с Украиной

РБК06:45
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Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
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Утвержден размер выплат «детям войны»

Во вторник, 10 декабря, столичные власти приняли решение об увеличении размеров основных выплат семьям с детьми, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам старшего поколения.
Вечерняя Москва 07:24
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Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита», отметив, что некоторые заявления команды президента Владимира Зеленского «вызывают беспокойство».
Lenta.ru 07:52
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Киев заявил о проблемах с украинским языком в Донбассе

В Донбассе существует проблема фактического отсутствия украинского языка в публичных сферах.
Lenta.ru 07:48
Экономика

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении внесенный правительством закон о продлении до конца 2022 года заморозки накопительной части пенсии, сообщает ТАСС.
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Задержан гендиректор «Метростроя» Николай Александров

Гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров задержан и ожидает предъявления обвинения, а также решения об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба компании.
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Захарова призвала Зеленского обеспечить допуск прессы РФ на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом обеспечить допуск российских журналистов на Украину и дать им интервью.
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Шоу-бизнес

Алена Шишкова сделала всё, чтобы стать копией Анастасии Решетовой

Недавно Шишкова снялась вместе с Решетовой в рекламной компании косметического бренда, доказав, что между ними больше нет разногласий.
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Политика

Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

На своей странице в Facebook Гончарук написал, что вопрос транзита газа удалось вывести за пределы обсуждения ситуации в Донбассе.
Инфорос 06:01
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Политика

Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Газета.Ru 06:44
Политика

Зеленский признал переговоры с Путиным трудными

ГЛАС.RU 02:32
Экономика

Греф прокомментировал изменения в управлении «Яндексом»

Изменения в структуре управления «Яндексом» вывели компанию на новый уровень, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
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Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:50
Происшествия

Двух петербургских полицейских обвинили в избиении подростка

Один из полицейских четыре раза ударил резиновой дубинкой в область ягодиц 17-летнего подростка, который лежал на полу в наручниках.
Peterburg2.ru 07:23
Общество

Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
BFM.ru 08:10
Гаджеты

Realme скоро покажет беспроводные наушники Realme Buds Air

Astera вчера в 16:32
Экономика

Греф о сроках подключения к СБП: как пойдет

Сбербанк начнет тестировать подключение к Системе быстрых платежей ЦБ в январе следующего года, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.
Банки.ру 07:12
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 08 декабря в 09:08
Фигурное катание

Плющенко устроил потоп на катке в Румынии

Евгений Плющенко во время своего выступления в Клуже в Румынии после прыжка неудачно приземлился и пробил трубу с водой.
iReactor 02:35
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

Титул "Мисс Вселенная" получила представительница ЮАР. Зозибини Тунци 26 лет, она активно борется с насилием по отношению к женщинам.
Piter.tv вчера в 00:50
Политика

В Кремле оценили знакомство Путина и Зеленского

Кремль надеется, что первое знакомство президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского станет началом конструктивного диалога сторон.
Газета.Ru 07:27
Культура

Ходченкова и Гагарина снимутся в музыкальной сказке «Летучий корабль»

Светлана Ходченкова и Полина Гагарина снимутся в музыкальной сказке "Летучий корабль" режиссера Оксаны Карас, сообщил продюсер фильма Алексей Учитель на очной защите проектов для детской и семейной аудитории в Фонде кино.
РИА Новости 04:37
Общество

Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично

"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Газета.Ru вчера в 14:21
Хоккей

«Авангард» продлил контракт с нападающим Зерновым

ХК «Авангард» объявил о продлении на два года контракта с нападающим Денисом Зерновым.
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Ученые выяснили, как восстановить печень после потребления алкоголя

Ученые выяснили, что помогает восстановить печень после принятия алкоголя.
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Общество

Москва предоставит жилье жертвам репрессий

КС признал данное сочетание федерального закона и норм субъектов неконституционным, поскольку нарушается принцип, который заложен в Конституции – возместить вред, нанесенный жертвам политических репрессий в те годы.
ФедералПресс 05:30
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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