В Кремле прекращается режим удаленной работы, который был введен 30 марта. Большинство сотрудников администрации президента с 15 июня возвращаются на рабочие места и переходят на обычный режим.

с чего всё началось

В администрации президента заканчивается режим удаленной работы, введенный 30 марта из-за коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. По данным издания, большинство чиновников с понедельника, 15 июня, вернутся на рабочие места.

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