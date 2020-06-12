Коронавирус
Газета.RuКремль отменил удаленный режим работы для чиновников
В администрации президента заканчивается режим удаленной работы, введенный 30 марта из-за коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. По данным издания, большинство чиновников с понедельника, 15 июня, вернутся на рабочие места.
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с чего всё началось
В Кремле прекращается режим удаленной работы, который был введен 30 марта. Большинство сотрудников администрации президента с 15 июня возвращаются на рабочие места и переходят на обычный режим.РБК00:00
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