Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 30 сентября.
Читать в источнике
Комментировать508
Дмитрий Песков
Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются. Все остальные вопросы к авторам этих заявлений.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТруд 08:55
с чего всё началось
Ранее Владислав Жуковский в интервью изданию «Свободная пресса
» сообщил, что власти обсуждают повышение пенсионного возраста на три года — до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Rambler News Service10:21

Подробнее о событии

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Deita.ru21:30

В Кремле ответили на вопрос о повышении пенсионного возраста

Primpress.ru15:30

Пенсионный возраст еще раз повысят? СМИ сообщили о «разговорах в коридорах власти»

Царьградвчера в 11:21

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

Lenta.ru08:53

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года

РИА Новости08:49

В Кремле ответили на заявление о новом повышении пенсионного возраста

URA.Ru09:02

Песков: вопрос дальнейшего повышения пенсионного возраста не стоит в повестке Кремля

ТАСС09:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 22:36, Вашингтон
Происшествия

Пожар на плавбазе «Петр Житников» ликвидировали

РИА Новости 10:57
Экономика

Путин утвердил повышение акцизов на вина

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года повысятся акцизы на вино.
Вести Подмосковья 03:40
Происшествия

На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.
Российская газета 21:36
Политика

Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.
Lenta.ru 06:36
Политика

Зеленский отказался публиковать стенограмму разговора с Трампом

Украинский глава Владимир Зеленский заявил, что его офис не будет публиковать стенограмму его телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.
Газета.Ru 12:48
Политика

В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве

России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
RT на русском 08:52
Здоровье

В Подмосковье родился младенец-богатырь

Российская газета 07:51
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru 17:31
Музыка

Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста

Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru 28 сентября в 09:00
Авто

Suzuki привезет на автосалон в Токио концепт Hustler

С первым поколением Suzuki Hustler марка познакомила своих поклонников еще в 2013 году.
CarsWeek.ru 07:29
Единоборства

Александр Емельяненко объяснил, почему не выйдет на бой с Харитоновым

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко объяснил, почему не будет выходить на поединок с соотечественником Сергеем Харитоновым.
RT на русском 05:21
Политика

МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы

В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Коммерсантъ 19:58
Авто

Официально представили доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC

Новинка получила 8-местное исполнение салона. Концерн General Motors показал совместный проект с китайской компанией SAIC.
Тарантас Ньюс 06:38
Политика

Грета Тунберг приглашена в Госдуму

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru 21:43
Финансы

Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости 19:10
Происшествия

Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru 07:28
Происшествия

В Петербурге задержали вандала, испортившего ограду Русского музея

В Петербурге вандал испортил ограду Русского музея. ЧП произошло вечером 29 сентября.
АБН 01:38
Происшествия

Полковник ФСБ-миллиардер получал взятки рядом с работой

Бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки недалеко от здания ФСБ в Москве.
Lenta.ru 22:33
Экономика

Россельхозбанк подключился к Системе быстрых платежей

Россельхозбанк подключился к Системе быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Lenta.ru 14:10
Футбол

Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»

Вести.Ru 16:26
Экономика

С 1 октября в России подрастут пенсии и зарплаты

Согласно изменениям, пенсии военных и силовиков увеличатся на 6,3 %. Под новый закон попадут 2,6 млн человек, которые прошли военную службу по контракту или призыву, сотрудников Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН и других ведомств.
Мурманский вестник 14:09
Музыка

За что Соловьев жестко раскритиковал новую песню Гребенщикова

Газета.Ru 15:33
Игры

Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд

Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Технологии

Мошенники звонят клиентам банков по базам полиции

В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.
Vologda-poisk.ru 07:11
Путешествия

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

РИА Новости 13:19
Авто

Эту ошибку совершает зимой каждый водитель

Оказалось, ежедневное отогревание мотора авто перед началом движения зимой буквально «убивает» двигатель.
Deita.ru 00:30
Общество

Сотрудники онкоцентра Блохина заявили о намерении уволиться

Врачи из НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из крупнейших в России Онкоцентра имени Блохина, заявили о своих намерениях оставить должности.
Газета.Ru 20:25
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 13:15
Политика

Большинство дел о неуважении к власти возбуждают из-за Путина

Большинство дел о неуважении к власти возбуждают из-за высказываний о президенте РФ Владимире Путине, сообщается в докладе правозащитной группы «Агора», полную версию которого публикует «Медуза».
МР7.ру 05:33
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное