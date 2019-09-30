Политика
Lenta.ruКремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 30 сентября.
Читать в источнике
Оценить331
Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются. Все остальные вопросы к авторам этих заявлений.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТруд 08:55
с чего всё началось
Ранее Владислав Жуковский в интервью изданию «Свободная пресса» сообщил, что власти обсуждают повышение пенсионного возраста на три года — до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.Rambler News Service10:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Пенсионный возраст еще раз повысят? СМИ сообщили о «разговорах в коридорах власти»
Царьградвчера в 11:21
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 20:57, Вашингтон
Происшествия
На Сахалине санитарка интерната обварила насмерть кипятком ребёнка
В Тымовской центральной райбольнице Сахалинской области 30 сентября от ожогового шока скончалась 15-летняя девочка, которая проживала в детском доме-интернате для умственно отсталых детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 20:43
Происшествия
Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru 28 сентября в 15:46
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ по критериям здорового образа жизни
Здоровый образ жизни становится все более актуальным для россиян и охватывает все больше регионов, отмечают эксперты, которые проанализировали восемь показателей.
Экономика сегодня 03:18
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ 14:41
Общество
В гидрометцентре сообщили о возвращении тепла
На этой неделе в центральную часть России вернется почти летняя погода, рассказал «Российской газете» ведущий синоптик гидрометцентра Леонид Ананьев.
БИЗНЕС Online 02:40
Здоровье
В Омской области стартует федеральный проект «Детство без опасности»
Федеральный проект «Детство без опасности», предполагающий единую систему обучения родителей обеспечению безопасности при перевозках детей в автомобилях, запускают с 1 октября в Омской области.
REGNUM 20:25
Космос
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
ТАСС вчера в 01:29
Политика
Визовые ограничения против чиновников из Кубы вводят в США
США приняли решение ввести визовые ограничения для кубинских чиновников, связанных с медицинскими программами страны.
Комсомольская правда 18:16
Энергетика
Bloomberg: таяние вечной мерзлоты угрожает нефтедобыче России
Фундаменты в регионах вечной мерзлоты России не выдерживают такую же нагрузку, как в 1980-х годах.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Авто
Составлен список самых ожидаемых новинок Токийского автосалона
Эксперты сайта speedme.ru составили список самых интересных новинок предстоящего автосалона.
Тарантас Ньюс вчера в 05:00
Политика
Пушков оценил вероятность переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Основания для переноса штаб-квартиры ООН из США есть, однако пока такой сценарий маловероятен.
Известия 16:40
Игры
Ретроконсоль Atari VCS будет поддерживать потоковый сервис Antstream
На момент запуска владельцы консоли получат эксклюзивный доступ к 50 классическим играм Atari.
Игромания.ру 17:15
Политика
Бабича назначили первым замминистра экономического развития
Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития, сообщил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.
РИА Новости 14:27
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Политика
Российский депутат пригласил Грету Тунберг выступить с речью в Госдуме
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую эко-активистку Грету Тунберг выступить с речью в Госдуме перед молодежью.
Вечерняя Москва 20:51
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию
Диалог между Москвой и Киевом должен продолжаться, поскольку отказ от общения "ни к чему хорошему" не приведет, заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.
Газета.Ru 03:52
Экономика
Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости 13:16
Футбол
Массовая драка между сборными Грузии и Казахстана попала на видео
Московский Комсомолец 09:27
Технологии
Мошенники звонят клиентам банков по базам полиции
В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.
Vologda-poisk.ru 07:11
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала фото из ванной
Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек), недавно отпраздновавшая 41-й день рождения опубликовала в своем Instagram свежее фото.
Московский Комсомолец 07:41
Политика
США расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru 13:26
Культура
Коллектив «Ленкома» просит назначить худруком театра Марка Варшавера
Коллектив театра "Ленком" обратился с просьбой к министру культуры РФ и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить Марка Варшавера директором - худруком театра, сообщил РИА Новости глава общественного объединения "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.
РИА Новости 13:01
Кино
Сериал «Очень странные дела» продлен на четвертый сезон
Потоковый сервис Netflix заказал производство четвертого сезона популярного сериала "Очень странные дела".
Kinonews.ru 16:45
Футбол
«Алания» договорилась о сотрудничестве с «Атлетиком» Бильбао
Президент «Алании» Владимир Габулов рассказал, что клуб наладил деловые связи с «Атлетиком» из Бильбао.
Sport24.ru 11:20
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Авто
Водители требуют от Volkswagen компенсацию
Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».
Expert.ru 06:34
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Технологии
«Делимобиль» начнет поощрять клиентов за аккуратное вождение
Отслеживать стиль вождения клиентов «Делимобиль» будет при помощи технологий Microsoft и Bright Box.
Ведомости 07:22