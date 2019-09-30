Политика
Lenta.ruКремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 30 сентября.
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Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются. Все остальные вопросы к авторам этих заявлений.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТруд вчера в 08:55
с чего всё началось
Ранее Владислав Жуковский в интервью изданию «Свободная пресса» сообщил, что власти обсуждают повышение пенсионного возраста на три года — до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.Rambler News Serviceвчера в 10:21
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Пенсионный возраст еще раз повысят? СМИ сообщили о «разговорах в коридорах власти»
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