с чего всё началось

Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются. Все остальные вопросы к авторам этих заявлений.

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 30 сентября.

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

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