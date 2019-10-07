Политика
БИЗНЕС OnlineКремль отреагировал на допрос депутата Госдумы в США
В течение часа в отдельной комнате Юмашеву допрашивал сотрудник ФБР. После допроса сотрудник спецслужб предложил Юмашевой продолжить общение, встретившись в неформальной обстановке. Депутат координирует в Госдуме работу группы по связям с конгрессом США.
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Кремле считают неприемлемым задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.РИА Новости06:01
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