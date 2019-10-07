Политика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineКремль отреагировал на допрос депутата Госдумы в США

В течение часа в отдельной комнате Юмашеву допрашивал сотрудник ФБР. После допроса сотрудник спецслужб предложил Юмашевой продолжить общение, встретившись в неформальной обстановке. Депутат координирует в Госдуме работу группы по связям с конгрессом США.
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с чего всё началось

В Кремле прокомментировали допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Кремле считают неприемлемым задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:01

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Кремль прокомментировал задержание и допрос депутата Госдумы в США

Ведомости06:12

Песков назвал неприемлемым задержание в США депутата Юмашевой

Московский Комсомолец06:24

Песков назвал тревожной ситуацию с задержанием в США депутата Юмашевой

Известия06:21

Кремль назвал неприемлемым допрос депутата Юмашевой в США

Коммерсантъ06:19

Кремль считает неприемлемым задержание и допрос в США депутата Юмашевой

ТАСС06:30

Кремль назвал неприемлемым допрос депутата Госдумы сотрудниками ФБР

РБК06:08

В Кремле прокомментировали допрос депутата Госдумы в аэропорту США

RT на русском06:06
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Lenta.ru 09:29
Армия и оружие

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Вальдес уволен с поста главного тренера «Барселоны» U-19

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