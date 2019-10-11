Политика
REGNUMКремль отреагировал на идею Зеленского изменить Минские соглашения
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского поменять последовательность пунктов Минских соглашений. Соответствующее заявление Песков сделал журналистам сегодня, 11 октября, в Ашхабаде.
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Общество
Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
REGNUM вчера в 07:35
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне
Женщина охарактеризовала его как «замечательного, доброго и умного».
RT на русском 14:17
Происшествия
Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни
В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 13:52
Футбол
Украина — Литва 2:0 (2-й тайм)
Сборная Украины одержала победу над национальной командой Литвы в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском 17:00
Шоу-бизнес
Таможенник не поверил паспортному возрасту Альбины Джанабаевой
"Парень просто не поверил, и подумал, что я лечу не по своему паспорту, а видимо по маминому" — написала актриса Сомнение сотрудника в её реальной дате рождения порадовало Джанабаеву.
SM News 10:10
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина объявила о разводе с мужем
Стоит отметить, что слухи о разводе Дианы Шурыгиной с мужем появились в прессе несколько месяцев назад.
Комсомольская правда 07:35
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Ранее Путин заявил, что Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за опасений по азиатскому направлению.
ТК Звезда 05:25
Спорт
Российские паралимпийцы получили приглашение на Паралимпиаду-2020
Российские паралимпийцы смогут выступить на Паралимпиаде-2020 в Токио, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).
Sport.ru 16:45
Футбол
Роберто Карлос: «Спал вместе с Роналдо чаще, чем со своей женой»
Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своего выступления за мадридский клуб, а также о дружбе с Роналдо.
Sports.ru вчера в 11:37
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
РИА Новости вчера в 07:25
Футбол
Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:39
Футбол
Канделаки объяснила «включение» иранца Азмуна в состав сборной России
Азмун накануне оформил хет-трик в составе сборной Ирана. Его команда в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2022 разгромила Камбоджу.
РБК 10:19
Политика
Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Политика Сегодня 06:13
Происшествия
Мужчина с газовым баллончиком попытался ограбить банк в Москве
Мужчина с газовым баллончиком попытался ограбить офис финансово-кредитной организации на Волгоградском проспекте в Москве.
Интерфакс 14:05
Гаджеты
Создатель Android разработал и выпустил смартфон-пульт
Создатель ОС Android Энди Рубин разработал и выпустил уникальный смартфон с революционным дизайном.
МонаВиста вчера в 01:24
Здоровье
Минздрав предложил новые правила посещения родственниками реанимации
Напомним, что правила для организованного посещения пациентов, находящихся в реанимации, существуют и сегодня, и все больше стационаров открывают двери отделений интенсивной терапии, куда еще несколько лет назад никого из посторонних однозначно не пускали.
Российская газета 12:40
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк ответила на сообщения об ухудшении состояния актрисы
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла сообщения об ухудшении состояния здоровья матери.
Газета.Ru 16:37
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Армия и оружие
Путин назвал возможные последствия военной операции Турции в Сирии
Военная операция Турции на севере Сирии может способствовать бегству десятков особо опасных боевиков ИГИЛ*.
ТК Звезда 06:19
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала фото с церемонии крещения в Армении
Знаменитая американская модель, блогер и бизнесвумен Ким Кардашьян опубликовала в соцсети фотографии с церемонии крещения в апостольской церкви в Армении.
VSE42.RU вчера в 23:05
Политика
Генерал Шаманов заявил об игнорировании правительством нужд армии
По мнению авторов документа, российское правительство системно игнорирует предложение думцев доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии военнослужащим и повысить зарплаты гражданского персонала ВС РФ.
Евразия Daily 09 октября в 22:35
Экономика
СК «Респект» отреагировал на намерение Госдумы проверить махинации
Бенефициар СК «Респект» Роман Цуркан прокомментировал инициативу главы комитета Госдумы по собственности Николая Николаева («Единая Россия») обратиться к правоохранительным органам с просьбой проверить работу страховщиков.
REGNUM вчера в 11:09
Армия и оружие
В Европе ответили на угрозы Эрдогана выпустить беженцев
Такова была договоренность с Евросоюзом. Теперь Эрдоган пригрозил пустить их в Европу.
Аргументы недели 08:38
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Известия 15:06
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ 02:57
Политика
Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
Президент США Дональд Трамп выдвинул заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России.
РИА Новости 12:27
Экономика
Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%
Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
Ведомости 09:49