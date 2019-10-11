Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского поменять последовательность пунктов Минских соглашений. Соответствующее заявление Песков сделал журналистам сегодня, 11 октября, в Ашхабаде.

Происшествия Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.

Футбол Украина — Литва 2:0 (2-й тайм) Сборная Украины одержала победу над национальной командой Литвы в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Шоу-бизнес Таможенник не поверил паспортному возрасту Альбины Джанабаевой "Парень просто не поверил, и подумал, что я лечу не по своему паспорту, а видимо по маминому" — написала актриса Сомнение сотрудника в её реальной дате рождения порадовало Джанабаеву.

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина объявила о разводе с мужем Стоит отметить, что слухи о разводе Дианы Шурыгиной с мужем появились в прессе несколько месяцев назад.

Политика Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США Ранее Путин заявил, что Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за опасений по азиатскому направлению.

Спорт Российские паралимпийцы получили приглашение на Паралимпиаду-2020 Российские паралимпийцы смогут выступить на Паралимпиаде-2020 в Токио, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Футбол Роберто Карлос: «Спал вместе с Роналдо чаще, чем со своей женой» Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своего выступления за мадридский клуб, а также о дружбе с Роналдо.

Футбол Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020 Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Футбол Канделаки объяснила «включение» иранца Азмуна в состав сборной России Азмун накануне оформил хет-трик в составе сборной Ирана. Его команда в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2022 разгромила Камбоджу.

Политика Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.

Происшествия Мужчина с газовым баллончиком попытался ограбить банк в Москве Мужчина с газовым баллончиком попытался ограбить офис финансово-кредитной организации на Волгоградском проспекте в Москве.

Гаджеты Создатель Android разработал и выпустил смартфон-пульт Создатель ОС Android Энди Рубин разработал и выпустил уникальный смартфон с революционным дизайном.

Здоровье Минздрав предложил новые правила посещения родственниками реанимации Напомним, что правила для организованного посещения пациентов, находящихся в реанимации, существуют и сегодня, и все больше стационаров открывают двери отделений интенсивной терапии, куда еще несколько лет назад никого из посторонних однозначно не пускали.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк ответила на сообщения об ухудшении состояния актрисы Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла сообщения об ухудшении состояния здоровья матери.

Общество Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.

Армия и оружие Путин назвал возможные последствия военной операции Турции в Сирии Военная операция Турции на севере Сирии может способствовать бегству десятков особо опасных боевиков ИГИЛ*.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян показала фото с церемонии крещения в Армении Знаменитая американская модель, блогер и бизнесвумен Ким Кардашьян опубликовала в соцсети фотографии с церемонии крещения в апостольской церкви в Армении.

Политика Генерал Шаманов заявил об игнорировании правительством нужд армии По мнению авторов документа, российское правительство системно игнорирует предложение думцев доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии военнослужащим и повысить зарплаты гражданского персонала ВС РФ.

Экономика СК «Респект» отреагировал на намерение Госдумы проверить махинации Бенефициар СК «Респект» Роман Цуркан прокомментировал инициативу главы комитета Госдумы по собственности Николая Николаева («Единая Россия») обратиться к правоохранительным органам с просьбой проверить работу страховщиков.

Армия и оружие В Европе ответили на угрозы Эрдогана выпустить беженцев Такова была договоренность с Евросоюзом. Теперь Эрдоган пригрозил пустить их в Европу.

Армия и оружие Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.

Происшествия В Красном море взорвали иранский танкер В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.

Политика Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России Президент США Дональд Трамп выдвинул заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России.