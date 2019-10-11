Политика
REGNUMКремль отреагировал на идею Зеленского изменить Минские соглашения
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского поменять последовательность пунктов Минских соглашений. Соответствующее заявление Песков сделал журналистам сегодня, 11 октября, в Ашхабаде.
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 15:35, Вашингтон
Экономика
Исполнение бюджета в 2019 году оказалось самым низким за 11 лет
За первые девять месяцев текущего года федеральный бюджет потратил лишь 62,9% (12,05 трлн руб.) уточненного плана на весь год, что стало самым низким показателем освоения средств с 2008 года, указывает РБК.
Коммерсантъ 12:56
Шоу-бизнес
Милана Кержакова и Лиза Адаменко стали новыми участницами «Холостяка»
Новым «холостяком» на ТНТ, как сообщил Super, стал доктор Антон Криворотов, и это первый герой проекта за долгое время, который не имеет отношения к шоу-бизнесу и занимается стоматологией.
Super.ru 07:56
Кино
Телеканалы поменяли сетку вещания из-за смерти космонавта Леонова
Российские каналы решили изменить сетку вещания в связи со смертью космонавта Алексея Леонова.
ФАН 11:24
Экономика
Систему оплаты труда работников здравоохранения Удмуртии усовершенствовали
Удмуртской республиканской организацией профсоюза работников здравоохранения России проведена разъяснительная работа в части изменений оплаты труда с 1 октября 2019 года.
ИА Удмуртия 14:15
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:00
Происшествия
Почему в Шереметьево пропустили пассажира с пистолетом
Сотрудники службы безопасности аэропорта Шереметьево при досмотре вещей на заметили травматический пистолет, который впоследствии был пронесен на борт самолета.
Газета.Ru 15:00
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Известия 15:06
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия вчера в 05:09
Политика
Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной»
Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ее «очень опасной» во время пресс-конференции.
Мойка78 вчера в 21:08
Здоровье
В Подмосковье вакцинировали от гриппа 1,4 млн жителей
В Московской области от гриппа вакцинировали 1,4 млн жителей, включая почти 445 тыс. детей.
REGNUM 05:30
Экономика
Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%
Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
Ведомости 09:49
Политика
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru 03:31
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 12:37
Армия и оружие
Эрдоган отказался прекращать военную операцию Турции в Сирии
Турция не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, несмотря на призывы других стран, в том числе США, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире NTV.
RT на русском 14:50
Культура
Косплеершу дисквалифицировали за «блэкфейс» с образом Pyke
Французскую модель Элис Ливанарт дисквалифицировали с финального этапа конкурса EuroCosplay.
CyberSport.ru 04:40
Спорт
Российский гимнаст Нагорный завоевал второе «золото» на ЧМ в Штутгарте
Российский гимнаст Никита Нагорный занял первое место в индивидуальном многоборье на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте, второе место занял его соотечественник Артур Далалоян, передает «Интерфакс».
BFM.ru 15:30
Футбол
Сборная России разгромила Шотландию в отборочном туре Евро-2020
Сборная России по футболу разгромила команду Шотландии со счетом 4:0 в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
TV BRICS 04:35
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Политика
Экс-посол США на Украине рассказала о влиянии Трампа на ее отставку
Экс-посол США на Украине Мари Йованович заявила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лично добивался ее отставки.
Известия 13:29
Гаджеты
Microsoft впервые за 25 лет добавила на клавиатуру новые кнопки
Компания Microsoft впервые с 1994 года дополнила клавиатурный ряд двумя новыми кнопками.
Вести.Хайтек 10:37
Баскетбол
«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге
«Химки» одержали победу над «Басконией» в регулярном сезоне Евролиги. Подмосковный клуб выиграл вторую встречу подряд.
Спорт-Экспресс 15:06
Происшествия
Убийце девятилетней девочки из Саратова предрекли пожизненный срок
Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы из Саратова был четырежды судим, и на этот раз его, вероятнее всего, ждет пожизненное лишение свободы.
Lenta.ru 14:39
Кино
Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»
На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Газета.Ru 09:16
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии
Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.
РИА Новости 11:07
Технологии
Роскомнадзор сообщил: Sony PlayStation не нуждается в российском рынке
Пресс-конференция между Роскомнадзором и студентами внесла ясность в ситуацию между Sony PlayStation и российским сегментом рынка.
Goroday.ru 14:42