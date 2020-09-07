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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
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Говорит Москва

В Кремле призвали дипломатов соблюдать корректность формулировок

Говорит Москва05:46
ТАСС

В Кремле прокомментировали пост Захаровой о встрече Вучича с Трампом

ТАСС05:45
РЕН ТВ

В Кремле отреагировали на пост Захаровой про встречу Трампа и Вучича

РЕН ТВ05:22
Московский Комсомолец

Кремль высказался о скандале с Захаровой и Вучичем

Московский Комсомолец05:35
РБК

Кремль из-за инцидента с Вучичем вспомнил о круглом столе короля Артура

РБК05:22
URA.Ru

В Кремле оценили поведение Захаровой в соцсетях

URA.Ru05:43
РИА Новости

Кремль прокомментировал публикацию Захаровой о встрече Вучича с Трампом

РИА Новости05:28

В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус

Зеленоградский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.
В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус
RT на русском12:09
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Саакашвили выдвинули на пост премьера Грузии

Оппозиционная партия «Единое национальное движение» и объединение «Сила в единстве» выдвинули экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост премьер-министра страны в случае победы на парламентских выборах, заявил на специальном брифинге лидер партии Григол Вашадзе, передает грузинский «Первый канал».
Ведомости08:46
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Врачи вывели Навального из искусственной комы

Состояние здоровья Алексея Навального улучшилось, его постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких, он реагирует на речь, пациента вывели из медикаментозной комы, говорится в сообщении клиники Charite.
Газета.Ru12:05
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Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии

Вспышки болезней и пандемии являются частью жизни человека и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
РБК11:59
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Dailyвчера в 22:25
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В Алтайском крае 62 новых случая коронавируса выявили за сутки

За минувшие 24 часа на территории Алтайского края еще у 62 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 17 пациентов, зарегистрировано, три летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти одного пациента стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com01:29
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