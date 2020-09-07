Рустам Солнцев оценил располневшие ноги Барановской

Рустам Солнцев рассказал, что много раз снимался в передаче у Юлии Барановской, однако уже пару лет не был у нее на шоу, поскольку, по словам продюсера программы, «им нечем платить гонорар».