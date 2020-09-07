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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Кремле прокомментировали возмутивший сербских чиновников пост Захаровой

Газета.Ru05:23
ТАСС

В Кремле прокомментировали пост Захаровой о встрече Вучича с Трампом

ТАСС05:45
URA.Ru

В Кремле оценили поведение Захаровой в соцсетях

URA.Ru05:43
Московский Комсомолец

Кремль высказался о скандале с Захаровой и Вучичем

Московский Комсомолец05:35
Говорит Москва

В Кремле призвали дипломатов соблюдать корректность формулировок

Говорит Москва05:46
РБК

Кремль из-за инцидента с Вучичем вспомнил о круглом столе короля Артура

РБК05:22
РИА Новости

Кремль прокомментировал публикацию Захаровой о встрече Вучича с Трампом

РИА Новости05:28

Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.
Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»
News.ru06:59
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Отстраненный Казарцев получил назначение в ФНЛ

Судья Василий Казарцев, который был отстранен от работы на неопределенное время после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи", получил назначение главным арбитром встречи первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщается на портале футбольных арбитров России.
Отстраненный Казарцев получил назначение в ФНЛ
РИА Новости13:11

Игроки «Тамбова» написали письмо с просьбой погасить долги по зарплате

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова сообщила РИА Новости, что на ее имя, а также на имя губернатора области Александра Никитина поступило письмо от футболистов команды с просьбой погасить долги по зарплате.
РИА Новости12:37

Режиссер «Миссии невыполнимой 7» показал Тома Круза у пропасти

Режиссер фильма "Миссия невыполнима 7" Кристофер МакКуорри отметил возобновление съемок публикацией на своей странице в Instagram очередной фотографии, на которой запечатлен один из рабочих моментов, а точнее, Том Круз стоящий на грандиозном трамплине, который обрывается над пропастью.
KinoNews.ru02:54

В совете белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак заявил, что получил от сторонников сведения о том, что одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова задержана.
РИА Новости04:52
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском06:09
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В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников

Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры.
Новые Известия06:27
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
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Лишенный сана Сергий Романов рассказал о «прелюбодеянии» Поклонской

По словам Сергия, будучи в браке с Андреем Красильниковым, Поклонская якобы прелюбодействовала с Владимиром Соловьевым, после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина венчания над прелюбодеями».
ФАН13:40
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Тульский «Зоопарк» заинтересовал «Армию»

Безусловный козырь тульского предприятия — серийное производство продукции и выстроенная система качества, которая не только гарантирует соответствие конкретного образца всем заявленным характеристикам, но и включает гарантийное и сервисное обслуживание.
Молодой коммунар4 сентября в 01:41
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