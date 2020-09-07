Названа часть граждан, которая пострадает от индексации пенсий

Финансовый аналитик Максим Кривелевич утверждает, что индексация пенсия ударит по определенной категории граждан не выше уровня инфляции до 2030.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, аналитик Кривелевич рассказал, что по некоторым гражданам ударит индексация пенсий не выше уровня инфляции до 2030 года.