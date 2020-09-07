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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
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Говорит Москва

В Кремле призвали дипломатов соблюдать корректность формулировок

Говорит Москва05:46
РИА Новости

Кремль прокомментировал публикацию Захаровой о встрече Вучича с Трампом

РИА Новости05:28
URA.Ru

В Кремле оценили поведение Захаровой в соцсетях

URA.Ru05:43
Московский Комсомолец

Кремль высказался о скандале с Захаровой и Вучичем

Московский Комсомолец05:35
Газета.Ru

В Кремле прокомментировали возмутивший сербских чиновников пост Захаровой

Газета.Ru05:23
РБК

Кремль из-за инцидента с Вучичем вспомнил о круглом столе короля Артура

РБК05:22
ТАСС

В Кремле прокомментировали пост Захаровой о встрече Вучича с Трампом

ТАСС05:45

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы
РБК06:42
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
96

Названа часть граждан, которая пострадает от индексации пенсий

Финансовый аналитик Максим Кривелевич утверждает, что индексация пенсия ударит по определенной категории граждан не выше уровня инфляции до 2030.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, аналитик Кривелевич рассказал, что по некоторым гражданам ударит индексация пенсий не выше уровня инфляции до 2030 года.
Уфимские Заметки05:48
33

Мужчина в Подмосковье застрелил двух женщин и покончил с собой

«По данным следствия, 5 сентября 2020 года мужчина, находясь на территории частного домовладения одного из СНТ в Дмитровском городском округе, в ходе конфликта на почве раздела имущества произвел выстрелы из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».
Известия08:42
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