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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
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Говорит Москва

В Кремле призвали дипломатов соблюдать корректность формулировок

Говорит Москва05:46
ТАСС

В Кремле прокомментировали пост Захаровой о встрече Вучича с Трампом

ТАСС05:45
Московский Комсомолец

Кремль высказался о скандале с Захаровой и Вучичем

Московский Комсомолец05:35
URA.Ru

В Кремле оценили поведение Захаровой в соцсетях

URA.Ru05:43
Газета.Ru

В Кремле прокомментировали возмутивший сербских чиновников пост Захаровой

Газета.Ru05:23
РБК

Кремль из-за инцидента с Вучичем вспомнил о круглом столе короля Артура

РБК05:22
РИА Новости

Кремль прокомментировал публикацию Захаровой о встрече Вучича с Трампом

РИА Новости05:28

Читатели «Таймс» о предложении заставить «Лондонград» заплатить за «преступления» Путина: вообще-то Лондон надеется пережить Брексит благодаря российским деньгам (The Times)

Западные журналисты сосредоточились на авторитаризме Путина, но он же вывел Россию на более благоприятный экономический путь, по сравнению с тем, что было 20 лет назад, когда ее грабили иностранные компании.
ИноСМИ10:29

Путин и саудовский король обсудили производство вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили преодоление последствий пандемии COVID-19, в том числе перспективы совместного производства разработанной в России вакцины против коронавируса.
РБК09:57
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Россияне одобрили введение уроков сексуального просвещения в школах

Большинство жителей Россиян выступили за идею внести в учебный процесс уроки по сексуальному воспитанию в школах, пишет РБК со ссылкой на исследование телемедицинского сервиса Доктор рядом и медицинского сообщества «Найди своего доктора».
Live2405:33
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Доктор Мясников ответил супруге Навального, оскорбившей Леонида Рошаля

Как сообщает «Красная весна», Мясников заявил, что ему было очень неприятно читать истеричный выкрик Навальной о поводу того, что лечить ее мужа будет не Рошаль: - Не вам его лечить, уж вас-то мы к нему и близко не пустим, мы знаем, какой вы врач, вы - не врач, вы - голос государства, - заявила Юлия.
Live2409:03
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Минфин предложил разрешить бизнесу платить налоги и сборы авансом

Как подчеркивает Минфин, у организации и ИП сохранится право уплачивать налоги, сборы, страховые взносы по существующей схеме, то есть на соответствующие налоговым обязательствам коды бюджетной классификации.
Российская газета06:46

В Зеленограде расследуется факт оскорбления и избиения подростков

В СМИ была опубликована информация о том, что на территории Зеленограда несколько мужчин начали оскорблять группу подростков из-за нестандартного цвета волос, после чего один из агрессивно настроенных подозреваемых применил к юношам физическую силу, что закончилось для пострадавших несколькими ушибами и ссадинами.
Вести Подмосковья10:27
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