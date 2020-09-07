Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой
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В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
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