Политика
Lenta.ruКремль отреагировал на иск Игнатьева к Путину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на иск к Владимиру Путину бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, оспаривающего указ об увольнении.
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Пока никаких решений на этот счет не принималось, мы действительно видели сообщение, но пока это не наш вопрос. Я его никак не комментирую. Пока суд выполняет те действия, которые считает нужными. Мне неизвестно о том, чтобы получали какие-то документы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ FM вчера в 13:14
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«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: иск к Путину | замазали Бродского | «инсайдер» Соловей
RT на русскомвчера в 13:02
Иск бывшего главы Чувашии к Путину «не является главным вопросом» для Кремля
Коммерсантъвчера в 07:44
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Общество
Собянин рассказал о правилах прогулок по Москве
Выходить на прогулки смогут все жители Москвы, включая москвичей старше 65, написал в своем блоге в среду, 27 мая, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия вчера в 13:33
Здоровье
В РАН оценили ослабление ограничительных мер в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, поэтому есть все поводы для ослабления ограничительных мер, заявил «Известиям» член-корреспондент Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев 27 мая.
Известия вчера в 11:08
Общество
С 27 мая в столице действуют только московские цифровые пропуска
С 27 мая в Москве действуют только столичные цифровые пропуска. Оформленные ранее пропуска Московской области перестали работать.
Москва 24 вчера в 01:20
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
ТАСС вчера в 17:09
Общество
Всех нуждающихся российских школьников за лето обеспечат компьютерами
В течение лета министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют обеспечить компьютерной техникой всех школьников из малообеспеченных семей.
Kazanfirst.ru 01:19
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
1. Мэр продлил режим самоизоляции в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 14 июня.
Lenta.ru вчера в 09:28
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Общество
Для поступления в вуз потребуется электронная подпись
В этом году при поступлении в вузы онлайн абитуриентам понадобится электронная подпись.
Поступи Онлайн вчера в 08:39
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
Экономика
ВТБ зафиксировал рост трат россиян на авиабилеты в 1,5 раза
В регионах ровно в полтора раза нарастили расходы на покупку железнодорожных билетов, при этом средний чек составил 3 тыс. руб. В Москве же спрос вырос на 40%, а средняя стоимость купленного билета — лишь 1,6 тыс. руб. По словам Киричека, показателей продаж марта этого года и в целом весны прошлого года отрасль еще не достигла.
РБК 01:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Политика
Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:13
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для спортзалов и фитнес-клубов
Роспотребнадзор разработал рекомендации, которые надо будет соблюдать владельцам фитнес-клубов, бассейнов и других спортивных сооружений, когда отменят ограничительные меры по COVID-19.
Независимый публицист вчера в 05:19
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Общество
Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов
Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
Rambler News Service вчера в 12:11
Политика
Сегодня отмечается День пограничника
Сегодня в России отмечается День пограничника. Декретом Совнаркома 28 мая 1918 года была учреждена пограничная охрана РСФСР.
Набат вчера в 23:47
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
Шоу-бизнес
Куклачев жестко ответил Иосифу Пригожину на слова о «бедных» артистах
Напомним, скандал начался со слов Пригожина о том, что в сложный период пандемии даже многие востребованные и популярные звезды практически бедствуют, поскольку не имеют возможности зарабатывать из-за отсутствия концертов.
ФАН 01:23
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Общество
В Амурской области врач с коронавирусом приняла около 100 пациентов
RT на русском вчера в 23:17
Происшествия
В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве
В Москве задержаны шесть человек, которых называют организованной группой московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фазиля Садретдинова.
Российская газета вчера в 12:23
Здоровье
Названа опасность скорого внедрения вакцины от коронавируса
Быстрое массовое внедрение вакцины от коронавируса может быть опасным, считает израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун.
Известия вчера в 23:49
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 мая
В России зафиксировано минимальное с 1 мая количество заражений коронавирусом за сутки — 8 338.
РБК 01:51
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости вчера в 04:49
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Издательство Bubble и онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD выбрали своеобразный способ представить фильм "Майор Гром: Чумной Доктор".
Российская газета вчера в 11:40
Здоровье
Врачи попросили Путина ввести мораторий на уголовные дела против них
Врачи и юристы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить от уголовной ответственности медицинских работников, действия которых подпадают под несколько статей УК РФ, на время пандемии коронавирусной инфекции.
Daily Storm 26 мая в 16:08
Политика
Конгресс США принял проект закона о санкциях против Китая
Палата представителей Конгресса США проголосовала за проект закона, позволяющего вводить санкции против Китая за политику Пекина в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Взгляд.ру вчера в 21:30