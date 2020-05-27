Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль отреагировал на иск Игнатьева к Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на иск к Владимиру Путину бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, оспаривающего указ об увольнении.
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Дмитрий Песков
Пока никаких решений на этот счет не принималось, мы действительно видели сообщение, но пока это не наш вопрос. Я его никак не комментирую. Пока суд выполняет те действия, которые считает нужными. Мне неизвестно о том, чтобы получали какие-то документы.
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