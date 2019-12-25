24 декабря Лукашенко в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что время создания общей конституции Союзного государства упущено, так как «люди новые».

Песков опроверг слова Лукашенко об упущенном времени

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