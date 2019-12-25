Политика

ИзвестияИзвестияПесков опроверг слова Лукашенко об упущенном времени

24 декабря Лукашенко в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что время создания общей конституции Союзного государства упущено, так как «люди новые».
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Песков: расхождений в позициях Путина и Медведева по теме отношений с Минском нет

ТАСС05:13

Песков не согласен с заявлением Лукашенко о том, что у правительства РФ и Кремля разные подходы к Белоруссии

Эхо Москвы05:12

Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

Политика Сегодня04:56

Кремль не согласен со словами Лукашенко о разных позициях Путина и Медведева по интеграции

Коммерсантъ05:01

Кремль отреагировал на критику Лукашенко

Lenta.ru04:55

Кремль прокомментировал слова Лукашенко о «раздорожье» между странами

РИА Новости04:51

Песков опроверг слова Лукашенко об упущенном времени

Известия05:05
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Шоу-бизнес

Фадеев удивлен тому, что Наргиз презирает Россию

Вести Подмосковья вчера в 11:44
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия 05:10
Здоровье

Опасное заболевание выявлено в Липецкой области

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщило о возникновении бруцеллеза у 11 голов крупного рогатого скота и 1 головы мелкого рогатого скота в ЛПХ Липецкой области.
Most.tv 01:42
Единоборства

Соперник Федора Емельяненко набрал 11 кг перед боем

Сэм Калавитта, тренирующий Куинтона Джексона, рассказал о подготовке бойца к поединку против Федора Емельяненко.
Спорт-Экспресс 03:00
Происшествия

В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками

Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 05:06
Политика

Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о покупке газа реверсом

Если у Белоруссии есть более выгодные варианты покупки газа, чем у России, то она вольна ими воспользоваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о покупке газа реверсом.
Экономика сегодня 04:52
Политика

Nord Stream 2 AG сообщил о продолжении укладки «Северного потока-2»

«В настоящее время проложено 2,3 тысячи километров трубопровода, строительство завершено на 93,5%. Мы все продолжаем работы по скорейшему вводу проекта в эксплуатацию для поддержания энергетической безопасности Европы», – сообщил Йенс Мюллер.
RuNews24.ru 23 декабря в 11:24
Происшествия

Совершивший вынужденную посадку в Красноярском крае Ми-8 был новым

ТАСС 05:05
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Энергетика

Козак назвал выплату Газпромом $2,9 млрд Украине «каплей в море»

Как сообщало ИА REGNUM, Россия согласилась прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах.
REGNUM 03:29
Кино

Неизвестные фото со съемок саги о д’Артаньяне и трех мушкетерах

Съемки проходили до августа 1978-го, а монтаж завершили еще через три месяца, однако картина вышла на экраны лишь спустя год.
StarHit.ru 04:00
Политика

Скончался президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев

Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев скончался на 97-м году жизни, сообщили в полпредстве Татарстана в России.
Интерфакс 04:32
Происшествия

Дацика арестовали на два месяца за попытку уплыть в Эстонию

Известия 02:31
Происшествия

Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
РИА Новости вчера в 18:32
Единоборства

Опубликован топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия

Росбалт вчера в 10:48
Космос

На двигателе летящей в космосе ракеты Илона Маска заметили мышь

На кадрах некоторые пользователи разглядели якобы мышь, которая ползет по соплу летящей в космосе ракеты.
НТВ 04:28
Происшествия

У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы

В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Компания вчера в 08:43
Общество

Бизнесмен выставил на продажу сибирское село

Росбалт вчера в 06:23
Космос

Японский спутник установил рекорд сверхнизкой орбиты полета

РИА Новости 04:24
Политика

Россия вернется к проекту американской окололунной станции

Российская газета 04:18
Транспорт

В Петербурге установили плату за проезд в общественном транспорте

Комитет по тарифам Петербурга опубликовал распоряжение об установлении стоимости для многоразовых проездных билетов на общественном транспорте и для разовых поездок.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:17
Общество

В России испытали изготовленный на 3D-принтере авиадвигатель

В рамках проекта создана технология изготовления деталей МГТД и прочих газотурбинных установок методом послойного лазерного сплавления с использованием металлопорошковых композиций жаропрочного и алюминиевого сплавов.
РИА Новости 04:40
Музыка

В США умерла автор главной песни из сериала «Друзья»

Престижной награды автор удостоилась за работу над мюзиклом «Цветы лиловые полей» и фильмом «Полицейский из Беверли-Хиллз».
Говорит Москва 04:46
Происшествия

Россиянин пришел в приемную ФСБ на Лубянке и оказался в психбольнице

Россиянин в неадекватном состоянии пришел в приемную ФСБ на Лубянке в столице.
Lenta.ru 04:20
Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM вчера в 22:58
Общество

Атомная подлодка «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске

Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области.
RT на русском 02:27
Общество

В «Современнике» рассказали о состоянии впавшей в кому Галины Волчек

РИА Новости / Михаил Климентьев Представители Московского театра "Современник" рассказали, что состояние его худрука Галины Волчек стабилизировалось.
РЕН ТВ вчера в 04:19
Кино

Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Аргументы и Факты 23 декабря в 17:39
Политика

Большинство европейцев выступают за улучшение отношений с Россией

Большинство жителей Германии, Италии, Франции и Великобритании выступают за налаживание двусторонних отношений Европейского союза и России, свидетельствуют данные опроса.
Газета.Ru 05:04
Политика

Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину

«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: "Берегите Россию"», — вспомнил советник.
Lenta.ru 03:38
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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