Политика
ИзвестияПесков опроверг слова Лукашенко об упущенном времени
24 декабря Лукашенко в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что время создания общей конституции Союзного государства упущено, так как «люди новые».
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Шоу-бизнес
Фадеев удивлен тому, что Наргиз презирает Россию
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Здоровье
Опасное заболевание выявлено в Липецкой области
Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщило о возникновении бруцеллеза у 11 голов крупного рогатого скота и 1 головы мелкого рогатого скота в ЛПХ Липецкой области.
Единоборства
Соперник Федора Емельяненко набрал 11 кг перед боем
Сэм Калавитта, тренирующий Куинтона Джексона, рассказал о подготовке бойца к поединку против Федора Емельяненко.
Происшествия
В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
Политика
Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о покупке газа реверсом
Если у Белоруссии есть более выгодные варианты покупки газа, чем у России, то она вольна ими воспользоваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о покупке газа реверсом.
Политика
Nord Stream 2 AG сообщил о продолжении укладки «Северного потока-2»
«В настоящее время проложено 2,3 тысячи километров трубопровода, строительство завершено на 93,5%. Мы все продолжаем работы по скорейшему вводу проекта в эксплуатацию для поддержания энергетической безопасности Европы», – сообщил Йенс Мюллер.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Энергетика
Козак назвал выплату Газпромом $2,9 млрд Украине «каплей в море»
Как сообщало ИА REGNUM, Россия согласилась прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах.
Кино
Неизвестные фото со съемок саги о д’Артаньяне и трех мушкетерах
Съемки проходили до августа 1978-го, а монтаж завершили еще через три месяца, однако картина вышла на экраны лишь спустя год.
Политика
Скончался президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев
Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев скончался на 97-м году жизни, сообщили в полпредстве Татарстана в России.
Происшествия
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
Единоборства
Опубликован топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия
Космос
На двигателе летящей в космосе ракеты Илона Маска заметили мышь
На кадрах некоторые пользователи разглядели якобы мышь, которая ползет по соплу летящей в космосе ракеты.
Происшествия
У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы
В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Общество
Бизнесмен выставил на продажу сибирское село
Космос
Японский спутник установил рекорд сверхнизкой орбиты полета
Политика
Россия вернется к проекту американской окололунной станции
Транспорт
В Петербурге установили плату за проезд в общественном транспорте
Комитет по тарифам Петербурга опубликовал распоряжение об установлении стоимости для многоразовых проездных билетов на общественном транспорте и для разовых поездок.
Общество
В России испытали изготовленный на 3D-принтере авиадвигатель
В рамках проекта создана технология изготовления деталей МГТД и прочих газотурбинных установок методом послойного лазерного сплавления с использованием металлопорошковых композиций жаропрочного и алюминиевого сплавов.
Музыка
В США умерла автор главной песни из сериала «Друзья»
Престижной награды автор удостоилась за работу над мюзиклом «Цветы лиловые полей» и фильмом «Полицейский из Беверли-Хиллз».
Происшествия
Россиянин пришел в приемную ФСБ на Лубянке и оказался в психбольнице
Россиянин в неадекватном состоянии пришел в приемную ФСБ на Лубянке в столице.
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Общество
Атомная подлодка «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске
Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области.
Общество
В «Современнике» рассказали о состоянии впавшей в кому Галины Волчек
РИА Новости / Михаил Климентьев Представители Московского театра "Современник" рассказали, что состояние его худрука Галины Волчек стабилизировалось.
Кино
Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Политика
Большинство европейцев выступают за улучшение отношений с Россией
Большинство жителей Германии, Италии, Франции и Великобритании выступают за налаживание двусторонних отношений Европейского союза и России, свидетельствуют данные опроса.
Политика
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: "Берегите Россию"», — вспомнил советник.