Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль отреагировал на критику поправок к Конституции из-за рубежа

Москва не будет принимать во внимание критику поправок к российской Конституции, поступающую из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Кремле отказались принимать во внимание заявления Запада о поправках

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Кремль отреагировал на критику поправок к Конституции из-за рубежа

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Песков: Кремль не готов принимать во внимание критические высказывания из-за рубежа по голосованию о поправках

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Газета.Ru 02:19
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В Ижевске 3 июля пройдет праздник в честь присвоения столице звания «Город трудовой доблести».
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Twitter уберет из программного кода слова master, slave и blacklist

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Политика

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