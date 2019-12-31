Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»

В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2». Сроки проекта из-за этого сдвинутся, но он будет реализован, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
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Интерфакс06:05

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии полузащитника Павла Мамаева.
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Генеральный директор объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что для российских истребителей 5-го поколения планируется разработка новых видов вооружения.
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Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»

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На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
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Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер "Уральских авиалиний" летел из Новосибирска в Москву.
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«Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией», — отмечается в сообщении.
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Новый корабль с «Калибрами» примут в состав Черноморского флота

"Приказом Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова оба корабля будут приняты в состав Военно-Морского Флота и пополнят надводную составляющую Черноморского флота", - отметил он.
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