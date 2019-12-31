В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2». Сроки проекта из-за этого сдвинутся, но он будет реализован, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Происшествия В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.

Политика Над посольством США в Багдаде появились боевые вертолёты Над комплексом зданий посольства США в Ираке появились боевые вертолёты AH-64E Apache, сообщают 31 декабря в соцсетях очевидцы событий.

Экономика Названы самые обедневшие российские миллиардеры Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.

Политика Медведев и Лукашенко договорились продолжить поставки нефти Белоруссии Ранее президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели два телефонных разговора 30 и 31 декабря соответственно, в рамках которых также обсуждались поставки нефти и газа в Белоруссию.

Авто Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили.

Политика Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.

Политика Рогозин рассказал о повышении зарплат строителям космодрома Восточный О планах повышения зарплат строителям космодрома Восточный сообщил 31 декабря гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью «России-24».

Политика Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией «Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией», — отмечается в сообщении.