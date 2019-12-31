Политика
Lenta.ruКремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»
В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2». Сроки проекта из-за этого сдвинутся, но он будет реализован, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
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Происшествия
В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы
Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
Политика
Посольство в Швеции ответило на заявления о «российских троллях»
Посольство в Швеции назвало паранойей заявление министра энергетики и информационных технологий Андреса Игемана о "российских троллях".
Политика
Над посольством США в Багдаде появились боевые вертолёты
Над комплексом зданий посольства США в Ираке появились боевые вертолёты AH-64E Apache, сообщают 31 декабря в соцсетях очевидцы событий.
Футбол
Глушаков: пошел этот 2019 год в баню
Хавбек, подводя итоги 2019 года, сравнил его с кардиограммой сердца.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Политика
Медведев и Лукашенко договорились продолжить поставки нефти Белоруссии
Ранее президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели два телефонных разговора 30 и 31 декабря соответственно, в рамках которых также обсуждались поставки нефти и газа в Белоруссию.
Общество
Bloomberg: более миллиона москвичей стали жертвами угроз взрывов
Bloomberg подсчитал число пострадавших от угроз взрывов на территории России.
Футбол
Карпин рассказал о состоянии Мамаева
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии полузащитника Павла Мамаева.
Происшествия
В Саратовской области опрокинулся автобус
Армия и оружие
Для истребителей Су-57 будут разработаны новые виды вооружения
Генеральный директор объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что для российских истребителей 5-го поколения планируется разработка новых видов вооружения.
Энергетика
С начала декабря цена на нефть выросла на 13%
Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,64%.
Авто
Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили
В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили.
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Шоу-бизнес
Максим Виторган: «Прошлый Новый год я встретил один»
В последний день уходящего года Виторган решил не подводить итоги, как это делают все его друзья и коллеги.
Музыка
Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Происшествия
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем
В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер "Уральских авиалиний" летел из Новосибирска в Москву.
Спорт
Глава WADA прокомментировал работу над российским допинговым кризисом
По словам 78-летнего Риди, агентство сделало большой шаг вперед. Особенно глава организации выделил допинговый кризис в России.
Общество
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Игры
В Epic Games Store началась раздача Hello Neighbor
Политика
Рогозин рассказал о повышении зарплат строителям космодрома Восточный
О планах повышения зарплат строителям космодрома Восточный сообщил 31 декабря гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью «России-24».
Общество
Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом
Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом, пожелав им благополучия.
Политика
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
«Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией», — отмечается в сообщении.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Армия и оружие
Новый корабль с «Калибрами» примут в состав Черноморского флота
"Приказом Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова оба корабля будут приняты в состав Военно-Морского Флота и пополнят надводную составляющую Черноморского флота", - отметил он.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева продемонстрировала приготовление праздничного завтрака
Лариса Гузеева продемонстрировала приготовление праздничного завтрака. Она не хочет долго ждать Нового года и уже готовит любимое блюдо.
Политика